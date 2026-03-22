Ezért csökken az esélye annak, hogy Bernardo Silva a Barcelonáé legyen

Bár a spanyol Sport beszámolója szerint Bernardo Silva "örömmel lenne a Barcelona játékosa a következő idénytől", a klubnál egyáltalán nem a középpálya megerősítése az elsődleges cél a nyári átigazolási időszakban.

A portál megjegyzi, hogy a pálya közepén hemzsegnek a labdabiztos, kreatív játékosok a gránátvörös-kékeknél, míg Robert Lewandowski lejáró szerződése miatt egy csatárt mindenképpen szeretnének szerződtetni.

Ráadásul a klub amúgy is nehéz anyagi helyzete mellett a Camp Nou felújítása is tovább szűkíti a Barcelona mozgásterét az átigazolási díjak és a fizetések terén.

Igaz, Nuno Mendes, Silva ügynöke elmondta, hogy a bér nem számít az ügyfelének. A Manchester City játékosának több rokona is Barcelonában él, ezért folytatná szívesen a karrierjét a katalán városban.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy a Juventus kész jelentős áldozatokat hozni azért, hogy leigazolja a portugál klasszist.

