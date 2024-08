Le PSG tient sa troisième recrue estivale

C’est fait. Le Paris Saint-Germain vient de boucler le transfert de sa troisième recrue de ce mercato estival.

Moins de 24 heures après l’officialisation de sa deuxième recrue estivale, Joao Neves, le Paris Saint-Germain vient de mettre la main sur une cible surprise. Les négociations sont allées si vite. Avec la rechute de Presnel Kimpembe, le club francilien a préféré recruter un nouveau défenseur central pour ne plus déranger Lucas Hernandez, qui a largement contribué à ce poste la saison écoulée.

Willian Pacho au PSG, c’est bouclé

Un peu plus d’un an et demi après qu’il est éloigné des terrains, Presnel Kimpembe n’est toujours pas encore revenu. Alors qu’il semblait proche d'un retour cet été, le champion du monde 2018 s’est de nouveau blessé. Même si Paris compte sur le défenseur français, le club champion de France va quand même faire signer un autre défenseur central pour la nouvelle saison.

En effet, lundi, un sérieux intérêt du Paris Saint-Germain pour Willian Pacho a été évoqué. Paris aurait conclu un accord avec le joueur de 22 ans sur les conditions personnelles. Décidé à faire venir Pacho le plus vite possible cette semaine, le PSG a accéléré les négociations avec l’Eintracht Francfort autour d’un accord verbal qui serait trouvé entre les deux clubs pour un montant de 40 millions d’euros plus des bonus complémentaires.

Ce mardi, le journaliste italien annonce une avancée très remarquable dans le dossier. A l’en croire, le Paris Saint-Germain et l'Eintracht examinent ce jour les documents pour l'accord conclu pour le transfert de William Pacho. Il précise que le joueur effectuera le voyage prochainement sur Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat.