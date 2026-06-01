Goal.com
En directoEntradas

Moataz Bellah El Hadedy

Editor
Artículos de Moataz Bellah El Hadedy
  5. Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    SouthamptonChampionship

    El Southampton emite un comunicado sobre el escándalo del «spygate»

    El Southampton ha emitido un comunicado contundente tras conocerse los motivos por los que el Comité de Arbitraje desestimó su recurso contra las sanciones de la EFL. El club asumió su responsabilidad en los fallos estructurales y de gestión durante el «Spygate», pero cuestionó la integridad e imparcialidad del comité, cuyos miembros, según informó, tienen vínculos históricos con el Middlesbrough.

  7. FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
    FichajesRoma

    La Roma prepara una oferta de 40 millones de euros por Greenwood

    El Roma tiene a Mason Greenwood como su principal objetivo de fichaje para este verano y, según informes, está dispuesto a poner a prueba la firmeza del Marsella con una oferta inicial. Los Giallorossi quieren aprovechar su regreso a la Liga de Campeones para darle a Gian Piero Gasperini los refuerzos ofensivos que busca.

  3. FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
    Paris Saint-GermainLiga de Campeones

    Enrique y Marquinhos celebran la victoria del PSG sobre el Arsenal

    El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, y el capitán, Marquinhos, celebraron la gloria tras revalidar el título de la Liga de Campeones al superar una reñida final contra el Arsenal, recién coronado campeón de la Premier League. En medio de las festejos en Budapest, el técnico español consideró este triunfo aún más impresionante que el anterior, mientras que su capitán brasileño elogió la profundidad de la plantilla y la mentalidad del equipo.

  9. FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP
    FichajesAC Milán

    El Milan se reunirá con Glasner

    El AC Milan negocia con Oliver Glasner, exentrenador del Crystal Palace, para sustituir de forma definitiva a Massimiliano Allegri. El técnico austriaco, tras su exitosa etapa en la Premier League, es candidato firme para el banquillo de San Siro.

  10. TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP
    NeymarBrazil

    Ancelotti confirma la participación de Neymar en el Mundial

    El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar sigue siendo clave en sus planes para el Mundial, a pesar de las dudas sobre su estado físico. El jugador llegó lesionado a la concentración, lo que avivó los rumores, pero el técnico italiano los desmintió y confirmó que el futbolista de 34 años estará en la convocatoria.

Más antiguo