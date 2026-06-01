Moataz Bellah El Hadedy

Enrique y Marquinhos celebran la victoria del PSG sobre el Arsenal

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, y el capitán, Marquinhos, celebraron la gloria tras revalidar el título de la Liga de Campeones al superar una reñida final contra el Arsenal, recién coronado campeón de la Premier League. En medio de las festejos en Budapest, el técnico español consideró este triunfo aún más impresionante que el anterior, mientras que su capitán brasileño elogió la profundidad de la plantilla y la mentalidad del equipo.