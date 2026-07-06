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Moataz Bellah El Hadedy

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«Neymar hace lo que inventó Ronaldinho»: un exinternacional brasileño explica cómo el campeón del Mundial 2002 inspiró al máximo goleador de la historia tras su emotiva retirada

Brazil
World Cup
Ronaldinho
Neymar

El exfutbolista brasileño Juliano Belletti defendió con firmeza el legado de Ronaldinho y afirmó que Neymar solo ha aplicado lo que el campeón del Mundial 2002 creó. Tras la eliminación de la Seleção en el Mundial 2026, el exdefensa del Barcelona rechazó los mitos sobre la ética de trabajo de Ronaldinho y destacó su influencia clave en el máximo goleador histórico de Brasil.

  • Neymar se despide con una derrota de Brasil

    Tras la sorpresiva derrota 2-1 de Brasil ante Noruega en los octavos del Mundial 2026, Neymar anunció su retiro de la selección. El delantero, máximo goleador histórico con 80 tantos, 59 asistencias y 130 partidos, deja el combinado nacional.

    Pese a sus marcas, muchos opinan que su legado queda por debajo del de Ronaldinho, campeón del mundo en 2002, como señala la exestrella Juliano Belletti.

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  • Brazil's forwards Neymar (L) and RonaldiAFP

    Belletti atribuye a Ronaldinho el mérito de Neymar

    El exlateral derecho del Barcelona y de Brasil, Belletti, compartió su visión única tras haber compartido vestuario con Ronaldinho. Aseguró que el estilo de Neymar es una evolución directa de la revolución iniciada por su predecesor.

    «Creo que Neymar hace lo que Ronaldinho inventó y creó», declaró Belletti en DAZN. «Inventó muchas cosas: el regate con el balón pegado al cuerpo, el pase por la espalda y el toque de cabeza desde atrás. A eso le sumas la magia brasileña y tienes a Neymar».

  • Puro poder, sin artificios

    Belletti desmintió el mito de que Ronaldinho triunfó solo por talento innato. El exdefensa afirmó que el crack trabajaba duro cada día, pese a la imagen pública.

    «No lo parece, pero Ronaldinho entrenaba mucho, te lo digo muy en serio», recordó Belletti, quien evocó las intensas sesiones con equipos reducidos bajo el sol catalán. Era un campo pequeño, un espacio reducido, y con el balón se lanzaba a uno contra uno o dos contra dos, todos los días. La fuerza que necesitaba para regatear y seguir mejorando… nunca fingía; nunca se tiraba al suelo.

    Con su talento y su trabajo, se convirtió en un referente para jugadores como Neymar».

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    El fin de una era


    Neymar se despide de un Mundial decepcionante para él y la Seleção. Se perdió los dos primeros partidos por lesión, jugó en la victoria ante Escocia y, contra Noruega, entró desde el banquillo para marcar un penalti que no evitó la eliminación.