¡Erling Haaland es otro hombre! El delantero admite que el Mundial ha sido «el mejor viaje» de su vida, mientras el goleador noruego reflexiona sobre su «surrealista» participación en el torneo

La gran aventura de Noruega en el Mundial acabó con una ajustada derrota ante Inglaterra, pero Haaland sigue asombrado por lo logrado por su equipo. El delantero, que lideró el ataque noruego durante el torneo, se mostró de buen humor pese a la eliminación y reflexionó sobre seis semanas transformadoras en Estados Unidos.

«Han sido las semanas más alucinantes y la experiencia más increíble de mi vida», declaró a VG. «Ha sido completamente surrealista; ahora me cuesta asimilarlo. Te sientes un poco vacío. Si repaso estos 40 días, ha sido una locura total».