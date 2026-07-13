PSG y Aston Villa acuerdan traspaso de Lucas Digne, que fichará por el campeón de Europa a bajo coste

El PSG ha notificado al Aston Villa su decisión de abonar la cláusula de rescisión de Digne. El defensa francés, de 32 años, es prioridad para Luis Enrique, que busca reforzar la zaga tras el éxito europeo.

Según The Athletic, la operación es rápida para los bicampeones de la Liga de Campeones. Aunque Digne tiene contrato en Villa Park hasta 2028, su cláusula, fijada en unos 10 millones de euros, lo convierte en un refuerzo atractivo para el equipo parisino.







