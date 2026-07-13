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PSG y Aston Villa acuerdan traspaso de Lucas Digne, que fichará por el campeón de Europa a bajo coste
Se ha activado la cláusula de rescisión del jugador estrella del Villa
El PSG ha notificado al Aston Villa su decisión de abonar la cláusula de rescisión de Digne. El defensa francés, de 32 años, es prioridad para Luis Enrique, que busca reforzar la zaga tras el éxito europeo.
Según The Athletic, la operación es rápida para los bicampeones de la Liga de Campeones. Aunque Digne tiene contrato en Villa Park hasta 2028, su cláusula, fijada en unos 10 millones de euros, lo convierte en un refuerzo atractivo para el equipo parisino.
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Las prioridades del Villa se inclinan hacia Maatsen como lateral izquierdo
Unai Emery confió en Digne la pasada temporada: lo alineó en 32 partidos de la Premier y 11 de la Europa League, incluida la final. Aun así, el club apuesta a largo plazo por el lateral izquierdo Ian Maatsen, su suplente de 24 años.
Este cambio ya influye en la política de fichajes: el club negocia con el AC Milan el traspaso de Pervis Estupiñán, exjugador del Brighton, para reforzar la posición detrás de Maatsen.
Salir de Villa Park con buen sabor de boca
Si el traspaso se concreta, Digne dejará Birmingham con la cabeza alta. Llegó al Villa en 2022 procedente del Everton y fue clave en el resurgimiento del club y en su éxito europeo. Se irá como campeón de la Europa League, un broche digno a su etapa en las Midlands.
Según RMC Sport, está a punto de firmar un contrato de tres años con el PSG, que busca mantener su dominio en Francia y Europa. Podría enfrentarse a su exequipo muy pronto, pues el PSG se medirá a los «Villans» en la Supercopa de la UEFA el 12 de agosto.
- AFP
Tielemans está cada vez más cerca de abandonar Old Trafford.
Aston Villa podría perder a Youri Tielemans este verano: el centrocampista negocia su fichaje por el Manchester United. Tiene una cláusula de 35 millones de libras, así que Villa poco puede hacer si el United la activa, y los “Red Devils” quieren cerrar el trato antes de la pretemporada.
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