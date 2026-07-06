Neymar es criticado por priorizar su ego sobre el éxito de Brasil, mientras una leyenda alemana celebra la eliminación del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial

En su columna para Sky Germany, Matthäus criticó sin rodeos la eliminación de Brasil: «Me alegra que Brasil haya quedado fuera. Ya no soporto más lamentos y gestos». Sus palabras más duras fueron para Neymar y su actuación en el penalti final, que, según él, reflejaba un problema mayor en la plantilla.

Para Matthaus, ese momento lo decía todo. «En lugar de lanzar el penalti rápidamente, Neymar discutió con el portero antes y después del lanzamiento. De este comportamiento se desprende que antepone su ego al éxito del equipo», escribió.

El penalti entró en la portería en el minuto 10 del tiempo de descuento, pero para entonces Brasil ya perdía 2-1 por el doblete de Erling Haaland, y el gol solo maquilló el marcador.







