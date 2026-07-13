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Fallece a los 38 años un árbitro holandés tras ser descartado para el Mundial
Una trágica pérdida para el fútbol neerlandés
La Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el sábado el fallecimiento de Rob Dieperink, miembro destacado de su equipo arbitral. Dieperink, quien arbitró en la Eredivisie desde 2017 y participó como árbitro del VAR en la Eurocopa 2024, era una figura respetada en el fútbol neerlandés.
La KNVB publicó un comunicado tras conocerse la noticia: «Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas las personas que le querían. Les deseamos mucha fuerza y apoyo para sobrellevar esta gran pérdida». La causa de la muerte de este árbitro de 38 años aún no se ha hecho pública.
- AFP
El sueño del Mundial se esfuma
Según BBC Sport, la muerte de Dieperink llega en un momento profesional delicado: había sido excluido de la lista de árbitros de la FIFA para el próximo Mundial. Aunque inicialmente fue seleccionado como árbitro asistente de vídeo (VAR), en mayo lo descartaron tras una investigación policial en Londres el mes anterior.
El árbitro se encontraba en Londres para un partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina el 9 de abril, donde ejerció como VAR. Su reputación profesional quedó en entredicho cuando la Policía Metropolitana abrió una investigación tras un incidente en un domicilio de Wellesley Road, en Croydon, lo que provocó su exclusión del torneo.
Investigación policial y retirada de los cargos
La Policía Metropolitana informó que el 9 de abril agentes respondieron a una denuncia de agresión sexual contra un adolescente en Wellesley Road, Croydon, y detuvieron a un hombre de unos 30 años.
Tras una investigación exhaustiva, la policía determinó que no había pruebas suficientes y archivó el caso.
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Dieperink se declara inocente
Antes de su fallecimiento, Dieperink habló sobre el impacto de las acusaciones, insistiendo en que había sido absuelto. En declaraciones al periódico neerlandés *De Telegraaf*, expresó: «Me entristece haber sido acusado injustamente. Cooperé con la policía y mostré total transparencia ante la FIFA, la UEFA y la KNVB».
Agradeció el respaldo de la KNVB, pero lamentó que la FIFA no lo designara para el Mundial: «Estoy decepcionado», concluyó.
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