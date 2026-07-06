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¡Alejandro Garnacho está en venta! El Chelsea quiere desprenderse del extremo un año después de pagarle 40 millones de libras al Manchester United
El Chelsea está dispuesto a dejar marchar a Garnacho.
Según Football London, el Chelsea quiere vender a Garnacho este verano tras una temporada decepcionante. El extremo de 22 años, fichado por 40 millones de libras al United, no ha convencido a la directiva de Stamford Bridge.
A pesar de su contrato hasta 2032, el internacional argentino ha quedado relegado. Jugó 43 partidos, pero no se consolidó como titular en una temporada marcada por tres entrenadores en Stamford Bridge.
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Garnacho sigue siendo muy popular en Italia.
Garnacho fichó por el Chelsea el verano pasado por unos 40 millones de libras, con una cláusula del 10 % para el United en futuras ventas. Pero la inversión apenas ha rendido. El extremo marcó solo ocho goles en todas las competiciones, uno en la Premier League y otro en la Liga de Campeones. Además, su irregularidad ha frustrado a la directiva de los Blues y le ha costado protagonismo en la plantilla.
Aun así, su cotización sigue alta en Italia: Nápoles, Juventus, Milan y Roma lo siguen, esta última buscando una cesión.
El Chelsea solo acepta ofertas de traspaso definitivo
El Chelsea solo aceptará traspasos definitivos por Garnacho y rechaza cesiones.
Varios clubes europeos siguen de cerca la situación de Garnacho, aunque las negociaciones formales aún no han comenzado. Los londinenses esperan el momento oportuno, confiando en que el potencial y la edad del delantero generarán ofertas concretas y de gran valor a medida que se acerque el mercado de verano.
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Tyrique George cierra su fichaje por el Everton
La decisión de vender a Garnacho se enmarca en una amplia reestructuración de la plantilla para equilibrar las cuentas y reducir el primer equipo. Su compañero en la banda izquierda, el canterano Tyrique George, ya ha pasado el reconocimiento médico con el Everton, donde brilló en la segunda parte de la temporada pasada.
El Chelsea también ha dejado claro que varios nombres destacados del primer equipo —entre ellos Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Andrey Santos, Malo Gusto e incluso, posiblemente, la estrella del centro del campo Enzo Fernández— podrán marcharse si se ofrece el precio adecuado.
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