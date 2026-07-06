¡Alejandro Garnacho está en venta! El Chelsea quiere desprenderse del extremo un año después de pagarle 40 millones de libras al Manchester United

Según Football London, el Chelsea quiere vender a Garnacho este verano tras una temporada decepcionante. El extremo de 22 años, fichado por 40 millones de libras al United, no ha convencido a la directiva de Stamford Bridge.

A pesar de su contrato hasta 2032, el internacional argentino ha quedado relegado. Jugó 43 partidos, pero no se consolidó como titular en una temporada marcada por tres entrenadores en Stamford Bridge.



