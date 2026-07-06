Más allá de la polémica disciplinaria, suspender a Olise sería muy perjudicial para Francia, ya que es clave en su campaña. El extremo del Bayern de Múnich lidera la clasificación de asistencias del Mundial con cinco, la cifra más alta desde 1994 y a solo una del récord de seis que marcó Pelé en 1970. Ya ha sido nombrado dos veces «Jugador del Partido»: en el 3-1 inicial ante Senegal, con una asistencia a Mbappé, y en el 3-0 contra Suecia, con dos pases de gol.

Su regularidad lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro, y Thierry Henry lo definió como un jugador «de otro planeta». Perder su creatividad en una posible semifinal —justo cuando el equipo de Didier Deschamps se apoya en su sociedad con Mbappé— sería un golpe duro para las aspiraciones de Francia de llegar a su tercera final consecutiva.



