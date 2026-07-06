AFP
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¿Segunda oportunidad para Jack Grealish? Actualización sobre su futuro en el Manchester City tras su cesión al Everton, con Enzo Maresca reemplazando a Pep Guardiola en el Etihad Stadium
Maresca frena la salida de Grealish
La salida de Grealish del City parecía inevitable, pero se ha pospuesto tras la llegada de Maresca como sucesor de Pep Guardiola. El jugador, de 30 años, parecía destinado a abandonar el Etihad Stadium este verano tras pasar la temporada anterior cedido.
Sin embargo, Maresca ha comunicado a la directiva que quiere evaluarlo en la pretemporada, según TEAMtalk. En lugar de autorizar una venta inmediata a bajo precio, el nuevo técnico italiano está dispuesto a darle al ex capitán del Aston Villa una oportunidad real de recuperar un puesto destacado en el primer equipo.
- Getty Images Sport
Terreno conocido para Maresca
Maresca ya conoce a Grealish: fue su asistente con Guardiola. Entonces el extremo brilló: 23 titularidades en la Premier, 12 goles y asistencias.
Maresca siempre ha respetado a Grealish y cree que aún puede dar más de lo que mostró al final de la era Guardiola.
El fichaje por el Everton queda en suspenso
El cambio de dirección en el club ha obligado al Everton a posponer un posible acuerdo, pese a su interés en retener a Grealish una temporada más. Los Toffees siguen muy interesados en fichar al mediapunta, probablemente mediante una segunda cesión, incluso tras cerrar el fichaje del extremo del Chelsea Tyrique George.
Grealish recuperó su nivel en Goodison Park, donde aportó seis asistencias y dos goles en 18 partidos de Premier League, hasta que una fractura en el pie terminó prematuramente su temporada.
- Getty Images Sport
No hay prisa para tomar una decisión definitiva
El City aún no descarta vender a Grealish y valorará ofertas más adelante, pues el jugador entra en el último año de su contrato. Sin embargo, la llegada de Maresca ha suavizado la postura del club: el técnico quiere evaluarlo antes de autorizar su salida.
Lo que hace poco parecía una salida casi segura se ha convertido en una segunda oportunidad bajo las órdenes de Maresca, aunque el Everton y otros clubes aún no se han retirado de la puja. El veredicto sobre el destino de Grealish llegará solo al final del mercado.
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