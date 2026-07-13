La directiva del Barcelona no quiere renovar a Torres por una cláusula costosa de su fichaje del Manchester City. Según The Athletic, el club azulgrana pagaría entre 7 y 8 millones extra si extiende su contrato.

El club azulgrana pagó 55 millones más 10 en variables, ya alcanzados. Ahora se sabe que, si renueva, deberá abonar entre 7 y 8 millones extra al campeón de la Premier.



