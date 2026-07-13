Jules Koundé restó importancia a la tensión con Lamine Yamal mientras las estrellas del Barcelona se preparan para la semifinal del Mundial entre Francia y España

Yamal mostró confianza antes de enfrentar a los campeones del Mundial 2018, pero el defensa francés Koundé afirmó que las palabras de su compañero del Barcelona no faltaban al respeto. «En ningún momento hemos percibido falta de respeto por parte de Lamine», declaró.

«Conozco muy bien a Lamine, y para él es una muestra de confianza y una motivación extra», añadió el versátil defensa.