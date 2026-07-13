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Ruben Amorim fichará a un exobjetivo del Manchester United, mientras el AC Milan va a por Ederson tras caer su traspaso a la Premier League
La operación del United se va al traste
El fichaje de Ederson por el United se ha frustrado tras superar los reconocimientos médicos.
El fracaso del traspaso deja al exjugador de la Salernitana en el limbo, listo para cambiar Bérgamo por Mánchester. Pero el fracaso de las negociaciones con los «Red Devils» ha despertado el interés de otros grandes clubes europeos.
- AFP
Amorim identifica su principal objetivo
Según Calciomercato, el nuevo entrenador del Milan, Amorim, busca reforzar el centro del campo. Admira a Ederson y lo ve como el fichaje ideal para San Siro. Su llegada prioriza la calidad de la Serie A.
La directiva del Milan ya ha contactado con el Atalanta para valorar la operación. Ederson, uno de los centrocampistas más fiables y dinámicos de la Serie A, encaja a la perfección en los planes de Amorim, que quiere pelear de nuevo por el Scudetto.
El Atalanta ha fijado un precio de venta elevado
El Milan quiere cerrar el fichaje, pero el Atalanta es un rival duro en las negociaciones. Valora a su mediocampista en unos 50 millones de euros. Sin embargo, su contrato expira en 2027, lo que podría obligar al club a bajar sus exigencias si no renueva.
Su contrato vence en junio de 2027, y si no se renueva, el Atalanta podría bajar sus pretensiones. El Milan podría aprovechar esa situación para conseguir un precio más bajo.
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Amorim planea una incursión en el United
Junto a Ederson, Amorim busca fichar a Noussair Mazraoui, su exlateral en el United. El técnico portugués, que dirige al Milan desde la salida de Allegri, ha pedido a la directiva su fichaje para reforzar la defensa.
Desde su fichaje por 17 millones de libras procedente del Bayern de Múnich en 2024, Mazraoui se ha consolidado como una pieza clave en Old Trafford, acumulando 77 partidos gracias a su gran versatilidad en la zaga.
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