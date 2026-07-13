Xabi Alonso, listo para el «reto» del Chelsea, mientras el nuevo entrenador se prepara para su tan esperado regreso a la Premier League

Alonso, sereno y seguro, habló a los medios en la Drake Suite por primera vez desde que tomó las riendas del Chelsea. En declaraciones recogidas por la web oficial del club, el exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen —que ya aplica sus ideas en el centro de entrenamiento de Cobham— mostró su alegría por liderar la nueva era de los Blues.

«En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por la bienvenida», explicó Alonso. «La ilusión es sencilla: se debe al club, a la plantilla y a la oportunidad de formar parte de este gran club, trabajando codo con codo con los directores deportivos, los jugadores y el personal de Cobham».