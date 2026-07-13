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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Moataz Bellah El Hadedy

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Xabi Alonso, listo para el «reto» del Chelsea, mientras el nuevo entrenador se prepara para su tan esperado regreso a la Premier League

Chelsea
Premier League
X. Alonso

Xabi Alonso ha expresado su ilusión y honor al frente del Chelsea, y en su primera rueda de prensa como entrenador ha mostrado sus ambiciones para el club y ganas de volver a la Premier League tras años alejado del fútbol inglés.

  • Una oportunidad de ensueño en Stamford Bridge

    Alonso, sereno y seguro, habló a los medios en la Drake Suite por primera vez desde que tomó las riendas del Chelsea. En declaraciones recogidas por la web oficial del club, el exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen —que ya aplica sus ideas en el centro de entrenamiento de Cobham— mostró su alegría por liderar la nueva era de los Blues.

    «En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por la bienvenida», explicó Alonso. «La ilusión es sencilla: se debe al club, a la plantilla y a la oportunidad de formar parte de este gran club, trabajando codo con codo con los directores deportivos, los jugadores y el personal de Cobham».

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Crear un vínculo sólido con los aficionados

    Alonso busca unir a plantilla y afición de Stamford Bridge. Tras un periodo de transición, el español quiere devolver al Chelsea a la senda de los títulos con un fútbol atractivo que ilusione a los seguidores.

    «Queremos emocionar, conectar con la afición, ganar y alcanzar el éxito», añadió. «Este club tiene mucho potencial. Ya hay una base sólida y queremos seguir construyendo para ser competitivos en el campo».

  • El reto de la liga más dura del mundo

    Alonso, que ya conoce la Premier League por su etapa como jugador en el Liverpool, admite que la competición ha evolucionado. Ahora, como entrenador, se enfrenta por primera vez a los mejores técnicos del mundo y lo hace con ilusión.

    «La Premier League es, en estos momentos, la liga más competitiva del mundo», añadió el español. «Es todo un reto venir aquí, volver a esta liga, en mi carrera como entrenador, pero es un reto que me hace mucha ilusión aceptar para mejorar y aprender juntos».

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  • Rindiendo homenaje a la historia del Blues

    Con su llegada al Chelsea, Alonso sigue los pasos de grandes figuras del fútbol. Habló con admiración de la rica historia de trofeos del club y del nivel de los jugadores que han pasado por Stamford Bridge, y afirmó que es un privilegio liderar el futuro éxito del equipo.

    «La historia del Chelsea está ahí, a la vista de todos. No solo por los éxitos, sino por todos los grandes jugadores y entrenadores que han pasado por aquí. Me siento realmente honrado y privilegiado, y estoy deseando ponerme manos a la obra», concluyó Alonso.


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