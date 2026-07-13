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¡Hazard ha vuelto! El hermano de la exestrella del Chelsea ficha por un club francés
El regreso a casa de Hazard
El Lens ha fichado a Hazard, de 33 años, como agente libre. El centrocampista ofensivo, que se formó en la cantera del club, La Gaillette, regresa tras jugar en Anderlecht, Chelsea, Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund. Firmó hasta 2028.
Tras marcharse en 2012 al Chelsea junto a su hermano Eden, Thorgan desarrolló una brillante carrera en Europa, especialmente con el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund. Ahora regresa al club que lo lanzó a la Ligue 2 y aporta experiencia a un equipo que quiere mantenerse en la élite francesa.
Leca celebra la incorporación de un jugador con experiencia
El fichaje es un gran éxito para el director deportivo del Lens, Jean-Louis Leca, que destacó su valor simbólico y práctico. En la web del club afirmó que recuperar a Hazard, un «producto puro» de la cantera, reforzará al equipo de cara a las competiciones europeas.
Leca declaró: «El regreso de un antiguo miembro de la casa es un bonito símbolo, más aún tratándose de un producto puro de La Gaillette. Con Thorgan, damos la bienvenida a un jugador que cuenta con 522 partidos con el club, 64 partidos europeos y 47 internacionalidades con Bélgica. Esta experiencia al más alto nivel será una baza para el equipo en esta temporada, en la que volveremos a la Liga de Campeones».
Una carrera en las principales ligas de Europa
Tras pocos minutos en el Chelsea, Hazard fichó por el Zulte Waregem en 2013. Allí marcó 14 goles y dio 16 asistencias, liderando la liga y ganando el premio al Futbolista Belga del Año en enero de 2014. En 2015 fichó por el Mönchengladbach, donde permaneció cinco temporadas antes de pasar al Borussia Dortmund en 2019 y ayudar al equipo a ser subcampeón de la Bundesliga y ganar la DFB-Pokal. Además, representó a Bélgica en los Mundiales de 2018 y 2022 y en la Eurocopa 2020, y ganó una copa nacional con el PSV Eindhoven durante su cesión en la temporada 2022-23.
- RC Lens / Adecco
De vuelta al famoso número nueve
Hazard fichó por el Anderlecht en 2023. Tras una grave lesión de rodilla que lo mantuvo ocho meses inactivo en 2024, brilló en la temporada 2025-26 con 20 participaciones en goles —un hat-trick y un premio al mejor jugador del mes— y ayudó al club a llegar a la final de la Croky Cup.
Acabó el curso con 13 goles en 36 partidos, cifras que le han abierto las puertas de su regreso al Lens, donde portará el dorsal 9 en la vuelta del club a la Liga de Campeones.
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