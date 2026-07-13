¡Hazard ha vuelto! El hermano de la exestrella del Chelsea ficha por un club francés

El Lens ha fichado a Hazard, de 33 años, como agente libre. El centrocampista ofensivo, que se formó en la cantera del club, La Gaillette, regresa tras jugar en Anderlecht, Chelsea, Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund. Firmó hasta 2028.

Tras marcharse en 2012 al Chelsea junto a su hermano Eden, Thorgan desarrolló una brillante carrera en Europa, especialmente con el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund. Ahora regresa al club que lo lanzó a la Ligue 2 y aporta experiencia a un equipo que quiere mantenerse en la élite francesa.



