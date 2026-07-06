Por qué las estrellas inglesas Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze se perderán el próximo partido del Arsenal, mientras los campeones de la Premier League se preparan para defender el título en la temporada 2026-27

El Arsenal, actual campeón de la Premier League, arrancará la pretemporada 2026-27 con varias bajas. Según Football London, Saka, Rice, Madueke y Eze se perderán el primer partido de verano por sus compromisos internacionales en Norteamérica.

Por los estrictos protocolos internos de bienestar, cada estrella internacional recibe un descanso obligatorio de tres semanas tras el Mundial. Como Inglaterra ya está en cuartos, ese descanso coincidirá con el inicio de la pretemporada del club.