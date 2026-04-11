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Sam Vreeswijk
Artículos de Sam Vreeswijk
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Ajax
El Ajax está a punto de vender al jugador por 8 millones de euros
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Arsenal vs Bournemouth
Arsenal
El Arsenal sufrió una costosa derrota en casa ante el Bournemouth en la lucha por el título de la Premier League
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J. Guidetti
El exdelantero del Feyenoord John Guidetti da una gran sorpresa con su nuevo club
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F. de Jong
El FC Barcelona da una gran noticia sobre Frenkie de Jong
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Feyenoord
NEC Nimega vs Feyenoord
Johan Derksen ve cómo el Feyenoord toma una decisión dolorosa: «Esta es la mayor humillación posible»
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World Cup
Johan Derksen duda de las predicciones sobre las opciones de Holanda en el Mundial: «No me lo creo»
AFP
D. Malen
Roma vs Pisa
Los medios italianos coinciden en sus valoraciones sobre Donyell Malen tras su hat-trick con el AS Roma
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Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
El AZ se enfrenta a una tarea prácticamente imposible tras su dura derrota ante el Shakhtar Donetsk
Feyenoord
Tras la llegada de Dick Advocaat, el Feyenoord ficha a otro nombre conocido para reforzar el cuerpo técnico
Ziggo Sport
Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
El entrenador del AZ, Echteld, quería alinear a otro titular, pero llegó tarde
Getty Images Sport
Rayo Vallecano vs AEK Atenas
Rayo Vallecano
El Rayo Vallecano está a un paso de las semifinales de la Liga de Conferencia tras vencer al AEK de Atenas
Getty Images Sport
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Liverpool
Este verano, el Liverpool se despide de Mohamed Salah y de otro icono del club
IMAGO
World Cup
La FIFA selecciona a tres árbitros neerlandeses para el Mundial de 2026
AFP
Sporting de Lisboa vs Arsenal
Sporting de Lisboa
Kai Havertz le da la victoria al Arsenal, que no estaba en su mejor momento, en los últimos minutos ante el Sporting de Lisboa
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Ajax
M. Paes
Johan Derksen: «¿Cómo ha podido ficharlo el Ajax? ¡No vale nada y tiene muchas carencias!»
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R. Koeman
R. Koeman
«Ronald Koeman prometió en su día que volvería a entrenar a un club de la Eredivisie»
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M. de Roon
Driessen propone un sustituto para Schouten en la selección para el Mundial: «Es mucho mejor que De Roon»