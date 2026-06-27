Michiel Kramer elige a un nombre conocido como el peor entrenador que ha tenido nunca: «Menospreciaba a los jugadores»

Michiel Kramer no guarda buenos recuerdos de su etapa con Gert Kruys. Lo contó este sábado en el programa «De Oranjezomer».

Kramer, que este verano se retiró como futbolista profesional, responde en el programa: «Gert Kruys».

«¿Por qué? Eso lo contaré pronto en mi libro. Entonces podréis leerlo todos», añade riendo.

Finalmente lo explica: «Menospreciaba un poco a los jugadores. No lo soporto muy bien. Gertje Kruys».

«Es bajito, siempre mira hacia arriba. Pero sobre todo me molestaba cómo me hablaba. Lo aguanté hasta que se pasó de la raya».

Al preguntarle qué le dijo a Kruys, el exdelantero responde: «Basta. Me suspendieron. Empecé a insultarle. Hay cosas que no se pueden decir, ni siquiera en televisión».

Kramer y Kruys coincidieron en el FC Volendam: el jugador estuvo allí de 2009 a 2013 y el técnico dirigió al equipo entre 2010 y 2012.