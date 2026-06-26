Wout Weghorst puede elegir entre cuatro clubes «muy interesados»

Wout Weghorst tiene varios pretendientes. Desde hace tiempo se sabe que FC Twente y Benfica siguen al delantero de 33 años. Ahora, según De Telegraaf, Real Betis y Celta de Vigo también están «seriamente interesados».

Aunque aún pertenece al Ajax, su contrato expira en días y podrá fichar como agente libre.

Se le vincula desde hace tiempo con el Twente, que busca un nuevo delantero tras la retirada de Ricky van Wolfswinkel. Además, ya trabajó con Erik ten Hag, actual director técnico del equipo de Enschede, en el Manchester United.

El interés del Benfica también se conoce desde hace tiempo. «Me llegan rumores insistentes de que el Benfica va tras él», afirmó hace unas semanas el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin. «Por lo que he oído, Weghorst incluso ya ha estado viendo casas en Portugal».

Según el diario, el Betis y el Celta ya se han puesto en contacto con él tras acabar la pasada temporada en quinta y sexta posición de LaLiga. Se espera que Weghorst decida por intuición.

Weghorst ya jugó en el extranjero: vistió las camisetas del VfL Wolfsburgo, Burnley, Beşiktaş, Manchester United y TSG Hoffenheim.

Ahora forma parte de la selección holandesa en el Mundial, aunque aún no ha disputado ningún minuto.