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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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«No se le puede reprochar nada al árbitro François Letexier por su actuación durante el partido entre Argentina y Egipto»

Argentina vs Egipto
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M. Salah
H. Fathi

Danny Koevermans defiende al árbitro François Letexier: no le reprocha sus decisiones en el Argentina-Egipto (3-2). Tras los octavos del Mundial, se cuestionó el arbitraje, pero para el analista de ESPN el colegiado apenas erró.

El martes Egipto se adelantó 0-2, pero Argentina remontó 3-2 en el último cuarto de hora. Tras el partido se habló de la remontada y de varias decisiones arbitrales.

El VAR anuló un gol egipcio por una falta previa, y antes del 3-2 los africanos reclamaron en vano dos penaltis sobre Mohamed Salah y Hamdi Fathi.

Arnold Bruggink destaca en «WK Praat» el gol anulado a Egipto: «Soy un gran defensor del uso del VAR en este Mundial, pues se recurre a él lo menos posible».

«Pero hoy… Si lo detienes en ese mismo instante y lo repites tres veces a cámara lenta, entonces puede ser. Pero me pareció exagerado. Según las reglas, podría ser válido, pero no era necesario», afirma el analista.

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Koevermans, con experiencia como árbitro, defiende a Letexier: no es culpable de esa anulación. «Deja seguir la jugada, así que no lo considera falta. Pero, si luego le llaman a la pantalla, aún no he visto a ningún árbitro de la FIFA que diga que, tras revisar las imágenes, sigue sin ser falta. Eso simplemente no ocurre».

Kees Kwakman lo tiene claro: «En las imágenes se ve que alguien pisa un pie, una y otra vez. Como árbitro, no puedes decir otra cosa».

En el 3-2 tampoco erró, añade Koevermans: «Fue muy sutil; no lo vio, solo tiene dos ojos. Si en ese instante mira hacia otro lado, no lo ve. Ahí debería intervenir el VAR para llevarlo a la pantalla. No lo hizo, pero no se puede culpar al árbitro», concluye Koevermans, a quien secunda Kwakman: «El árbitro tampoco puede ver que le pisan el pie».

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