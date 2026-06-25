Por eso, Virgil van Dijk siempre usa mangas largas en este Mundial

A pesar del calor en Estados Unidos, sorprende ver a Virgil van Dijk con mangas largas en cada partido. No es la primera vez en este Mundial. ¿Por qué? El defensa ya lo explicó hace años.

En los partidos de la selección holandesa en este Mundial el termómetro supera los 30 °C, pero él sigue prefiriendo las mangas largas.

Así lo explicó en 2018 a LFC Later: «Personalmente, tengo que llevar mangas largas debajo de la camiseta en cada partido, incluso en verano».

Además, el capitán de la selección holandesa tiene otros rituales de partido. «Todo el mundo tiene pequeñas manías en lo que respecta a las supersticiones. Si juegas bien con unas zapatillas concretas, te las vuelves a poner en el siguiente partido».

A diferencia de otros jugadores, que llevan su apellido en la camiseta, él prefiere su nombre de pila, decisión vinculada a la ausente figura de su padre durante su infancia.

Con la selección holandesa, Van Dijk enfrentará a Túnez en la madrugada del jueves al viernes a la 01:00, hora de los Países Bajos, en Kansas City.

De ganar, probablemente terminará primera y se medirá a Marruecos; también podría quedar segunda o tercera.