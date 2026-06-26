El Real Madrid anuncia una gran noticia sobre Dani Ceballos, vinculado con el Ajax

El Real Madrid ha anunciado la rescisión inmediata del contrato de Dani Ceballos. El centrocampista, de 29 años, queda libre para fichar por otro club.

La noticia no sorprende: Fabrizio Romano ya anticipó la semana pasada que el contrato, vigente hasta mediados de 2027, se rescindiría porque no entra en los planes del nuevo entrenador, José Mourinho.

Desde hace tiempo se le relaciona con el Ajax, que busca su fichaje para reforzar el centro del campo dirigido por Míchel.

También el Real Betis, donde Ceballos se formó, lo sigue, y el jugador preferiría regresar para jugar la Champions.

En Madrid cobraba un salario millonario que ni Ajax ni Betis parecen dispuestos a pagar, aunque su condición de agente libre simplifica la operación: solo habría que abonar prima de fichaje y salario.

Llegó al Madrid en 2017 procedente del Betis por 16,5 millones y, entre 2019 y 2021, jugó cedido en el Arsenal.

Con el Real Madrid disputó 215 partidos oficiales, en los que marcó 7 goles y dio 16 asistencias.