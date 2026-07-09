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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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X se desata: «¡A Marruecos deberían haberle sacado una tarjeta roja por esto!»

Francia vs Marruecos
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I. Diop

Durante el Francia-Marruecos del jueves, Issa Diop susurró a Ousmane Dembélé justo antes de que Kylian Mbappé lanzara un penalti. El defensa marroquí no fue sancionado.

Antes del descanso, Francia obtuvo un penalti por falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé. Dembélé cogió el balón, lo que hizo pensar que lo lanzaría.

Mientras el VAR revisaba la jugada, ambos conversaron brevemente y Diop se llevó la mano a la boca en dos ocasiones.

La FIFA ha introducido una nueva norma para este Mundial: los jugadores que hablen con la mano delante de la boca a un rival deben ser sancionados con tarjeta roja directa.

Ya sucedió en el Turquía-Paraguay: Miguel Almirón fue expulsado por hablar así a Mert Müldür.

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En el caso de Diop no parecía que hubiera dicho algo ofensivo a Dembélé, pero el reglamento no distingue entre comentarios ofensivos o no cuando se habla con la mano delante de la boca.

En X, los usuarios reaccionaron: «Diop se tapó la boca, pero no hubo tarjeta», escribió uno. Otro añadió: «El árbitro y el VAR lo dejaron pasar». 

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