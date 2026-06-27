La Federación Brasileña de Fútbol está indignada y envía una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

La CBF envió una carta a Gianni Infantino por un gol anulado a Vinícius Júnior ante Escocia.

Vinícius, autor de dos goles, estuvo cerca de marcar un hat-trick.

Sin embargo, estuvo a punto de lograr un hat-trick: el VAR anuló uno de sus goles por una supuesta falta sobre Jack Hendry.

La CBF, presidida por Samir Xaud, envió una carta para expresar su desacuerdo y subrayar que «si el principio de este Mundial es respetar la interpretación del árbitro y minimizar la intervención del VAR, es esencial que se aplique de forma coherente».

El enojo de la CBF se intensifica por el árbitro, César Ramos, quien ya dirigió el Brasil-Suiza del Mundial 2018.

En aquella ocasión se concedió un gol de Steven Zuber a los suizos pese a que, según Brasil, había cometido falta sobre Miranda. En Brasil aún no lo han olvidado.

«Es comprensible que surjan dudas cuando el mismo árbitro vuelve a estar involucrado en una decisión importante que afecta a Brasil durante el Mundial», añade la carta, con la que la Federación Brasileña espera que la FIFA reflexione sobre su actuación.