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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Jarell Quansah recibe una dura sanción tras la tarjeta roja contra México

Inglaterra
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Mexico
J. Quansah

La FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos por la roja vista ante México en octavos del Mundial.

El defensa inglés de 23 años se perderá, al menos, los cuartos de final del sábado a las 23:00 contra Noruega.

Si Inglaterra avanza, el defensa se perdería también la semifinal contra el ganador del cruce entre Argentina y Suiza. Su lugar podría ser ocupado por Djed Spence o Reece James.

Quansah vio la roja directa tras una entrada en la que levantó el pie y golpeó a Jesús Gallardo en la pantorrilla.

Fichado hace un año por el Bayer Leverkusen procedente del Liverpool, Quansah no debutó con Inglaterra hasta noviembre pasado y ha jugado cinco partidos internacionales.

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ING

Ha jugado dos de ellas en este Mundial, como titular contra Panamá (0-2) y México.

Al ver la roja, el marcador era 1-2; ambos equipos marcaron otro gol, por lo que el partido terminó 2-3.

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