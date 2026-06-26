Ousmane Dembélé brilló con un hat-trick en la primera parte y dio a Francia la victoria en el grupo frente a Noruega

Francia ganó su tercer partido en este Mundial al vencer 1-4 a Noruega en Boston, gracias a un hat-trick de Ousmane Dembélé. Así, Francia termina primera del grupo y Noruega segunda.

Ambos ya estaban clasificados, así que el partido definía el liderazgo del grupo. Ståle Solbakken, técnico noruego, descansó a Haaland y Ødegaard, mientras que Didier Deschamps ausentó por el funeral de su madre.

Francia salió con fuerza: a los veinte segundos Kylian Mbappé estrelló un disparo en el larguero. En el minuto seis llegó el gol: Dembélé regateó a su marcador y envió el balón al segundo palo.

Completó su hat-trick antes del descanso con dos tantos más al segundo palo (0-2 y 1-3). Entre tanto, Thelo Aasgaard, tras una floja defensa francesa, recortó distancias con un disparo al primer palo.

Inmediatamente después del descanso, Noruega tuvo una oportunidad de oro para meterse de nuevo en el partido. Se pitó penalti por falta de Theo Hernández sobre Oscar Bobb, pero Mike Maignan detuvo el lanzamiento de Jørgen Strand Larsen.

En la segunda parte Francia bajó el ritmo y Noruega apenas inquietó, aunque Maignan mantuvo su portería a cero. En el descuento, Doué cabeceó el 1-4 definitivo.

En octavos podría tocarle Alemania y, en cuartos, Países Bajos. Noruega, por su parte, se medirá a Costa de Marfil.