Noruega Descripción general

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Messi y David lideran

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en liza, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.