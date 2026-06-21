Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Noruega

Noruega Descripción general

Más
June 2026
World Cup
Irak badge
Irak
IRQ
1
Noruega badge
Noruega
NOR
4
F
World Cup
Noruega badge
Noruega
NOR
Senegal badge
Senegal
SEN
Telemundo (EEUU)

Míralo en directo en

Telemundo (EEUU)
TV Azteca (México)
Peacock (EEUU)
TelevisaUnivision
World Cup
Noruega badge
Noruega
NOR
Francia badge
Francia
FRA
VIX
Más

Posiciones

Premier League crestPremier League

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Galatasaray crestGalatasaray34245577304777
L
W
L
W
W
2Fenerbahçe crestFenerbahçe342111277374074
D
W
W
L
D
3Trabzonspor crestTrabzonspor34209561392269
L
W
D
L
D
4Beşiktaş crestBeşiktaş34179859401960
D
L
W
D
L
5İstanbul Başakşehir crestİstanbul Başakşehir34169958352357
W
W
L
W
D
Más

Wetten im Fokus

WM 2026 | Argentinien - Österreich: ODDSET boostet die Quote für “Argentinien gewinnt” auf 20!
Ver más artículos sobre apuestas
Goal.com
Copyright © 2026 Goal Todos los derechos reservados. La información contenida en Goal no puede ser publicada, difundida, reescrita o redistribuída sin autorización previa y por escrito de Goal