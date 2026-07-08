Timon Wellenreuther recibe una señal dolorosa del Feyenoord y quiere marcharse

Timon Wellenreuther, de 30 años, jugó su último partido con el Feyenoord. La directiva le comunicó que no renovará su contrato, por lo que el portero se prepara para marcharse.

Su contrato en De Kuip vence en 2027 y no será renovado.

El club debería venderlo este verano para obtener algún beneficio, y tanto el club como el jugador están abiertos a su salida.

El propio portero también lo desea, según fuentes cercanas al club citadas por FR12.nl. Wellenreuther ve la decisión como una señal clara: esperaba más reconocimiento y ahora busca un traspaso.

La temporada pasada fue el portero titular y, en la segunda vuelta, el capitán; no obstante, con el nuevo entrenador, Giovanni van Bronckhorst, su titularidad ya no está garantizada.

Hace una semana se supo que el Feyenoord sigue a Tjark Ernst, de 23 años, como posible nuevo portero titular. El alemán tiene una cláusula de rescisión de cinco millones de euros con el Hertha BSC.

Llegó en 2022 del Anderlecht, primero a préstamo y luego traspasado, y ha disputado 125 partidos oficiales con el club de Róterdam.