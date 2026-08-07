¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Liga de Campeones

Liga de Campeones Resumen

Gianni Infantino

¿Superliga de la FIFA? Revelado el plan de Infantino para cambiar la marca del proyecto separatista

Gianni Infantino se enfrenta a nuevas acusaciones explosivas después de que unos documentos filtrados sugirieran que estuvo implicado en conversaciones para llevar la Superliga europea bajo el paraguas de la FIFA. Mientras la comunidad futbolística en general se opuso al proyecto rupturista en 2021, las informaciones indican que el presidente de la FIFA exploró la posibilidad de dar a la competición la marca de la «FIFA Super League».

World CupReal Madrid
Más
Anuncios

Liga de Campeones, partidos y resultados

martes, 14 de abril
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
glo 6 - 4
lunes, 27 de abril
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
F
martes, 28 de abril
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
lunes, 4 de mayo
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
glo 2 - 1
martes, 5 de mayo
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
glo 5 - 6
viernes, 29 de mayo
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
pen 4 - 3
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Arsenal crestArsenal88002341924
W
W
W
W
W
2Bayern Múnich crestBayern Múnich87012281421
W
W
W
L
W
3Liverpool crestLiverpool86022081218
W
W
W
L
W
4Tottenham crestTottenham85211771017
W
W
W
L
W
5Barcelona crestBarcelona85122214816
W
W
W
L
D
Más

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Ver más artículos sobre apuestas