La UEFA se ha negado a dar marcha atrás en su explosivo pulso con la FIFA, pese a las disculpas públicas de Gianni Infantino. El organismo rector del fútbol europeo sostiene que sus federaciones miembro aún podrían boicotear el Mundial y otros grandes torneos tras la controvertida maniobra de privatización de FIFA Forward Enterprises.
Gianni Infantino se enfrenta a nuevas acusaciones explosivas después de que unos documentos filtrados sugirieran que estuvo implicado en conversaciones para llevar la Superliga europea bajo el paraguas de la FIFA. Mientras la comunidad futbolística en general se opuso al proyecto rupturista en 2021, las informaciones indican que el presidente de la FIFA exploró la posibilidad de dar a la competición la marca de la «FIFA Super League».