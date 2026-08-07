¿Superliga de la FIFA? Revelado el plan de Infantino para cambiar la marca del proyecto separatista

Gianni Infantino se enfrenta a nuevas acusaciones explosivas después de que unos documentos filtrados sugirieran que estuvo implicado en conversaciones para llevar la Superliga europea bajo el paraguas de la FIFA. Mientras la comunidad futbolística en general se opuso al proyecto rupturista en 2021, las informaciones indican que el presidente de la FIFA exploró la posibilidad de dar a la competición la marca de la «FIFA Super League».