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Liga MX Femenil
Liga MX Femenil Resumen
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Liga MX Femenil, partidos y resultados
Más
domingo, 2 de agosto
jueves, 6 de agosto
viernes, 7 de agosto
Posiciones
Apertura Grupo A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Tigres
|1
|1
|0
|0
|8
|0
|8
|3
|2
|Club Leon
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|3
|Toluca
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Cruz Azul
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|Monterrey
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
Más
Apertura Grupo B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|CF America
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|CD Guadalajara Chivas
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Club Tijuana
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Pachuca
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|5
|Necaxa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0