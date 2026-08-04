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Liga MX Femenil

Liga MX Femenil Resumen

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Partido de la Liga MX suspendido tras el asesinato del jefe del cártel

El fútbol mexicano se ha visto sumido en un estado de incertidumbre tras la noticia de que varios partidos importantes han sido pospuestos debido a una grave crisis de seguridad. La decisión de suspender los partidos se tomó rápidamente después de que el ejército mexicano matara al líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos del país en una localidad situada a solo dos horas de Guadalajara, una ciudad clave para la próxima Copa del Mundo de 2026. La muerte de esta figura de alto rango ha despertado una preocupación inmediata por la seguridad pública en varios estados.

MexicoLiga MX
Brazil v Spain: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 5

¿La carrera de Jenni Hermoso en España ha terminado?

El martes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó oficialmente a Sonia Bermúdez como la nueva entrenadora de la selección femenina de España, quien sucederá a Montse Tomé en el cargo. Bermúdez, una de las mejores jugadoras de España en su época, abordó el futuro de la veterana delantera Jenni Hermoso, que quedó fuera del equipo para la Eurocopa 2025.

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Liga MX Femenil, partidos y resultados

domingo, 2 de agosto
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viernes, 7 de agosto
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Posiciones

Apertura Grupo A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Tigres crestTigres11008083
W
2Club Leon crestClub Leon11005233
W
3Toluca crestToluca11004133
W
4Cruz Azul crestCruz Azul11003123
W
5Monterrey crestMonterrey11002113
W

Apertura Grupo B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1CF America crestCF America11003033
W
2CD Guadalajara Chivas crestCD Guadalajara Chivas11003123
W
3Club Tijuana crestClub Tijuana100112-10
L
4Pachuca crestPachuca100101-10
L
5Necaxa crestNecaxa100101-10
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