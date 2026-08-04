Partido de la Liga MX suspendido tras el asesinato del jefe del cártel

El fútbol mexicano se ha visto sumido en un estado de incertidumbre tras la noticia de que varios partidos importantes han sido pospuestos debido a una grave crisis de seguridad. La decisión de suspender los partidos se tomó rápidamente después de que el ejército mexicano matara al líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos del país en una localidad situada a solo dos horas de Guadalajara, una ciudad clave para la próxima Copa del Mundo de 2026. La muerte de esta figura de alto rango ha despertado una preocupación inmediata por la seguridad pública en varios estados.