Medios españoles: Marc-André ter Stegen llega a un acuerdo personal con el Ajax

El Ajax y el Barcelona siguen negociando por Marc-André ter Stegen. «AS» aseguró un acuerdo, pero aún no es así. Según «Sport», el portero de 34 años ya pactó lo personal con el Ajax.

Según Sport, el portero de 34 años ya tiene un acuerdo personal con el Ajax. «El proyecto del Ajax le convenció tanto en lo deportivo como en lo personal. En ese sentido, todo está en orden», añade elmedio.

Se trata de una cesión, pero aún no hay acuerdo sobre los detalles, especialmente quién asumirá qué parte de su salario.

El Ajax no puede pagar más del 15 % del salario del portero.

El Barcelona debería abonar el 85 % restante y, lógicamente, busca contraprestaciones, como bonificaciones si el portero juega un número determinado de partidos, gana títulos o clasifica al Ajax para la Liga de Campeones.

El portero desea que el acuerdo se cierre pronto para unirse al Ajax.

El alemán arrastra lesiones desde hace años: el curso pasado se perdió medio torneo por un problema de espalda y, en enero, apenas jugó dos partidos con el Girona por una rotura del isquiotibial.

La presencia de Míchel, con quien ya trabajó en el Girona descendido, habría sido decisiva en su elección.