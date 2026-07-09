Rafael van der Vaart no entiende a Erik ten Hag: «Me parece muy triste»

Rafael van der Vaart critica que algunos entrenadores, como Erik ten Hag, parezcan más obsesionados que disfrutando del fútbol, según dijo en el programa «NOS WK Avond».

Durante el programa, en el que Nordin Amrabat y Wim Kieft participaban como analistas, se recordó que ambos coincidieron en el PSV: Kieft fue asistente entre 2009 y 2011 y Amrabat jugaba en el equipo.

Sin embargo, Kieft descubrió pronto que ese rol no era para él: «No estaba hecho para eso, y me di cuenta muy pronto».

«Estaba con Ten Hag y Fred Rutten, dos auténticos fanáticos del fútbol. Pasaban el día hablando de trayectorias y tácticas. Lo hacían muy bien, pero enseguida pensé: no quiero hacer esto toda la vida», recuerda Kieft.

Van der Vaart responde: «Con eso no se puede hablar de adónde vamos esta noche, ¿verdad? Ni de lo que vamos a beber esta noche. No, eso es realmente horrible. Con Ten Hag, por ejemplo: si el Ajax gana 1-4 al Real Madrid en Madrid, entonces piensas, bueno…»

«Pero al día siguiente ya estaba en el avión analizando al Fortuna Sittard. ¿Se puede ser más triste? A mí me parece muy triste. También hay que saber disfrutar de la vida. Si ganas en Madrid por 1-4, no deberías estar al día siguiente analizando al Fortuna Sittard».

Amrabat cree que quizá ahora Ten Hag se arrepiente de no haberlo disfrutado. «A mí también me pasa; a veces me doy cuenta de que no me he parado a pensarlo. El tiempo pasa rápido, y hay que disfrutar más de la vida».