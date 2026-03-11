Donny Afroni

📽️ | Kane regresa a los entrenamientos del Bayern justo a tiempo para el partido contra el Atalanta.

El Bayern de Múnich ha recibido un gran impulso físico antes de su crucial encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta. Harry Kane, que había estado fuera de juego por un problema en la pantorrilla, fue visto de vuelta sobre el césped el lunes, mientras el gigante alemán completaba sus últimos preparativos. El delantero de 32 años participó en toda la sesión con el resto del equipo, moviéndose con libertad y sin mostrar ningún efecto adverso de la lesión que le había mantenido fuera de la competición nacional recientemente.