Donny Afroni

    Kane rinde un emotivo homenaje a Walker tras su retirada de la selección inglesa.

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha encabezado los homenajes a Kyle Walker después de que el veterano defensa anunciara su retirada del fútbol internacional. El lateral del Burnley, de 35 años, ha decidido poner fin a su carrera con los Tres Leones tras disputar 96 partidos internacionales y representar a su país en cinco grandes torneos, a lo largo de 14 años al más alto nivel.

    Pep bromea sobre el encuentro de Mbappé con una actriz en París.

    Pep Guardiola no pudo evitar esbozar una sonrisa cuando el nombre de Kylian Mbappé salió a relucir durante su última rueda de prensa. Antes del trascendental partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid, el entrenador catalán tuvo que responder a preguntas sobre los supuestos movimientos fuera del campo del astro francés en París con la actriz española Ester Expósito.

    «Escenario apocalíptico»: Van de Ven admite que está «completamente acabado».

    El defensa del Tottenham Micky van de Ven ha pintado un panorama sombrío de la situación actual del club tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El central holandés no se contuvo en su valoración de un partido en el que los Spurs encajaron cuatro goles en los primeros 22 minutos, y describió el colapso en la capital española como nada menos que un «escenario apocalíptico» para el equipo de la Premier League.

    📽️ | Osimhen, conmovido hasta las lágrimas por el tifo del Galatasaray.

    Victor Osimhen se emocionó antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Galatasaray y el Liverpool el martes por la noche. Momentos antes del saque inicial en un ruidoso Rams Park, los aficionados locales desplegaron una enorme y conmovedora pancarta con un retrato del delantero nigeriano junto a su difunta madre. La pancarta iba acompañada de un poderoso mensaje que claramente resonó en el delantero de 27 años: «Somos una familia y la familia lo es todo».

    El entrenador del Atalanta, Palladino, se mantiene firme en su negativa a «aparcar el autobús» contra el Bayern.

    El entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, ha defendido de forma sensacional su planteamiento táctico a pesar de haber visto cómo su equipo sufría una devastadora derrota por 6-1 en casa ante el Bayern de Múnich. La ida de los octavos de final de la Liga de Campeones se convirtió en una pesadilla para el equipo de Bérgamo, pero el técnico se mantuvo firme en su filosofía futbolística y se negó a plantearse la idea de adoptar una formación más defensiva contra el gigante alemán.

    La Asociación de Aficionados del Tottenham pide «medidas urgentes»

    La crisis del Tottenham se ha agravado tras su humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El resultado ha provocado una revuelta abierta entre la afición del club, y la Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) ha exigido «medidas de emergencia», ya que el equipo sufre la peor racha de derrotas de sus 143 años de historia.

    Hazard sorprende con su afirmación sobre la retirada de Vinicius

    Eden Hazard ha pronosticado que la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior podría retirarse pronto del fútbol, estableciendo sorprendentes comparaciones entre la experiencia actual del brasileño y su propia etapa en el Santiago Bernabéu. A pesar de que las lesiones limitaron su tiempo juntos en el campo a solo 27 partidos, Hazard pasó cuatro temporadas compartiendo vestuario con Vinicius y cree que tiene una visión única de la mentalidad del jugador.

    Howe elogia al «excelente» Newcastle tras el «suave» penalti del Barça en el último suspiro.

    Eddie Howe dejó atrás la frustración por un empate «fácil» en los últimos minutos para centrarse en lo que describió como una actuación «excelente» del Newcastle United contra el Barcelona. St James' Park vibró mientras los Magpies se enfrentaban cara a cara con los gigantes catalanes, pero un polémico penalti en los últimos minutos les privó de la ventaja en el partido de ida, lo que deja la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en un puño de cara al partido de vuelta en el Camp Nou.

    Tudor ofrece una desconcertante defensa de la elección de Kinsky frente al Atlético.

    El entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, ha dado una explicación desconcertante sobre su decisión de alinear a Antonin Kinsky como titular en la goleada por 5-2 que su equipo sufrió a manos del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El portero de 22 años vivió una noche de pesadilla en el Metropolitano, donde solo aguantó 17 minutos antes de ser sustituido tras cometer dos errores catastróficos que dieron al equipo español una ventaja de tres goles.

    «Se ha ido» - Hamann dijo que Salah ha terminado en el Liverpool.

    El rendimiento de Mohamed Salah ha sido motivo de gran preocupación para el Liverpool esta temporada, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el rey egipcio ha perdido finalmente su toque. El excentrocampista de los Reds, Didi Hamann, ha vuelto a criticar a Salah, argumentando que las dificultades del egipcio no cambiarán, ya que sus días de gloria han terminado. Instó a la dirección a realizar cambios inmediatos la próxima temporada mediante el fichaje de nuevos jugadores.

    «¡Tonterías!»: el Liverpool, ridiculizado por su rutina de entrenamiento con balones medicinales.

    Los preparativos del Liverpool para su crucial partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray dieron un giro extraño el lunes por la mañana. Mientras toda la atención se centraba en quiénes estaban presentes en el centro de entrenamiento AXA, el exentrenador del Tottenham Tim Sherwood quedó desconcertado al ver un vídeo de una sesión de entrenamiento en la que participaban algunas de las grandes estrellas del club, un clip que finalmente fue eliminado por Sky Sports.

    📽️ | Kane regresa a los entrenamientos del Bayern justo a tiempo para el partido contra el Atalanta.

    El Bayern de Múnich ha recibido un gran impulso físico antes de su crucial encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta. Harry Kane, que había estado fuera de juego por un problema en la pantorrilla, fue visto de vuelta sobre el césped el lunes, mientras el gigante alemán completaba sus últimos preparativos. El delantero de 32 años participó en toda la sesión con el resto del equipo, moviéndose con libertad y sin mostrar ningún efecto adverso de la lesión que le había mantenido fuera de la competición nacional recientemente.

    «Me dijeron que no»: Xavi revela que el Barça bloqueó el fichaje de la estrella del Arsenal.

    En una explosiva entrevista en la que lo cuenta todo, el exentrenador del Barcelona Xavi ha revelado cómo la jerarquía del club aparentemente bloqueó sus intentos de fichar al actual centrocampista del Arsenal Martin Zubimendi. El legendario español, que fue despedido en 2024, identificó a la entonces estrella de la Real Sociedad como el sustituto perfecto de Sergio Busquets, pero su petición fue rechazada de plano por la directiva durante un periodo de intenso escrutinio financiero en el gigante catalán.

    Rooney: El emocionante partido del Wrexham es el mejor que he visto desde que me retiré.

    Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, ha afirmado que el partido del Wrexham al que asistió recientemente fue el mejor espectáculo que ha visto desde que colgó las botas. Mientras el mundo del fútbol estaba pendiente de la extraordinaria victoria por 7-6 del Inter sobre el Barcelona en la semifinal de la Liga de Campeones del año pasado, Rooney sugirió que el ambiente y el dramatismo que rodeó la derrota del club galés en la FA Cup ante el Chelsea superó a todo lo demás.

    📽️ | Un aficionado enfadado desconecta el monitor del VAR para impedir la revisión de un penalti.

    En uno de los momentos más surrealistas que se han visto en el fútbol europeo esta temporada, un partido de la segunda división alemana entre el Preussen Munster y el Hertha Berlín se convirtió en un caos. Cuando el árbitro Felix Bickel fue llamado al monitor situado junto al campo para revisar una posible falta de penalti al final de la primera parte, se encontró con una pantalla completamente en blanco porque un aficionado había intervenido físicamente para impedir que la tecnología funcionara.

    El Manchester United se fija en una estrella del Nottingham Forest valorada en 43 millones de libras para sustituir a Casemiro.

    El Manchester United está listo para fichar a un jugador del Nottingham Forest, ya que está intensificando sus esfuerzos para encontrar un sucesor a largo plazo para Casemiro. El veterano brasileño ha sido un pilar del mediocampo del United, pero el club ahora está planificando la transición para la era posterior a Casemiro. En una medida que puede sorprender a muchos aficionados, los responsables de fichajes habrían puesto sus ojos en Ibrahim Sangare como el hombre que liderará su mediocampo.

    Los jugadores del Manchester United dan una nueva excusa en defensa de Carrick.

    Según se informa, las estrellas del Manchester United creen que han defraudado al entrenador Michael Carrick con sus últimas actuaciones, y la plantilla ha señalado una extraña causa para su bajón de forma. A pesar de un brillante comienzo bajo la dirección del entrenador interino, que incluyó impresionantes victorias sobre el Manchester City y el Arsenal, los Red Devils han tenido dificultades para mantener ese nivel de rendimiento en las últimas semanas.

    Mbappé apunta a un regreso sorprendente tras su lesión contra el Manchester City.

    Kylian Mbappé se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en forma para el apasionante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City. La superestrella francesa regresa a la capital española el domingo tras pasar varios días en su país natal sometiéndose a un tratamiento especializado por una lesión en la rodilla izquierda. Su participación en el partido del miércoles por la noche en el Bernabéu sigue siendo una incógnita, ya que el equipo médico del club se prepara para evaluar su evolución.

    «Esa fue la decisión»: Robertson revela por qué fracasó el fichaje por el Tottenham.

    El defensa del Liverpool Andy Robertson ha roto finalmente su silencio sobre los intensos rumores que rodeaban su futuro durante el mercado de fichajes de invierno, cuando era objetivo del Tottenham Hotspur. En un momento dado, el lateral izquierdo parecía encaminarse hacia la puerta de salida de Anfield tras casi una década de servicio. A pesar del claro interés del club del norte de Londres y de la disposición de los Reds a respetar los deseos del jugador, el traspaso nunca se materializó.

