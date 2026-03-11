Donny Afroni

«Se ha ido» - Hamann dijo que Salah ha terminado en el Liverpool.
El rendimiento de Mohamed Salah ha sido motivo de gran preocupación para el Liverpool esta temporada, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el rey egipcio ha perdido finalmente su toque. El excentrocampista de los Reds, Didi Hamann, ha vuelto a criticar a Salah, argumentando que las dificultades del egipcio no cambiarán, ya que sus días de gloria han terminado. Instó a la dirección a realizar cambios inmediatos la próxima temporada mediante el fichaje de nuevos jugadores.