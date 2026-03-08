VÍDEO: Los aficionados del Lincoln City se burlan del Tottenham ante la posible relegación de los Spurs de la Premier League

La situación directiva del Tottenham no ha contribuido a calmar los ánimos de los fieles seguidores de los Spurs. Igor Tudor sustituyó a Thomas Frank el mes pasado con un contrato de corta duración hasta el final de la temporada, pero su llegada no ha logrado provocar el rebote deseado.

Tras la derrota del jueves ante el Palace, Tudor se mostró a la defensiva con respecto a la dirección general del club, pero elogió el esfuerzo de sus jugadores. Declaró: «No quiero hablar del club. Quiero ser positivo. Al final, no puedo decir nada a los chicos después de este partido. Lo han dado todo. Por desgracia, pagamos cada detalle. Pagamos cada detalle. Si podemos decir que la tarjeta roja es un detalle, siempre hay algo que decir. Con todos los problemas que tenemos ahora, la falta de defensas hoy, la falta de laterales, estos son los problemas que ya conocemos».