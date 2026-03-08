Traducido por
VÍDEO: Los aficionados del Lincoln City se burlan del Tottenham ante la posible relegación de los Spurs de la Premier League
El Lincoln se coloca líder de la League One
La última broma vino de los seguidores del Lincoln City durante su victoria por 2-0 contra el Cardiff City, rival por el título, en la League One el sábado. El resultado aupó al Imps a lo más alto de la tercera división, situándolo a diez puntos de distancia en los puestos de ascenso automático. Las imágenes que circulan por las redes sociales muestran a los fieles seguidores del Lincoln, que se quedaron mucho tiempo después del pitido final para celebrar su ascenso a lo más alto de la League One. En un vídeo viral, se puede oír a los aficionados cantando en voz alta «Tottenham fuera, ole, ole», burlándose de la posibilidad muy real de un encuentro de liga la próxima temporada.
Ver el vídeo
El Tudor lucha por contener la marea del Tottenham
La situación directiva del Tottenham no ha contribuido a calmar los ánimos de los fieles seguidores de los Spurs. Igor Tudor sustituyó a Thomas Frank el mes pasado con un contrato de corta duración hasta el final de la temporada, pero su llegada no ha logrado provocar el rebote deseado.
Tras la derrota del jueves ante el Palace, Tudor se mostró a la defensiva con respecto a la dirección general del club, pero elogió el esfuerzo de sus jugadores. Declaró: «No quiero hablar del club. Quiero ser positivo. Al final, no puedo decir nada a los chicos después de este partido. Lo han dado todo. Por desgracia, pagamos cada detalle. Pagamos cada detalle. Si podemos decir que la tarjeta roja es un detalle, siempre hay algo que decir. Con todos los problemas que tenemos ahora, la falta de defensas hoy, la falta de laterales, estos son los problemas que ya conocemos».
- (C)Getty Images
La cuenta atrás final para la supervivencia o el desastreA falta de solo nueve partidos para el final de la Premier League, Tudor y su equipo ya no tienen margen de error. El calendario no da tregua, ya que los Spurs volverán a la acción nacional el próximo fin de semana con un partido de alto riesgo contra el actual campeón, el Liverpool. Ahora cada punto es vital si quieren evitar el destino que los aficionados del Lincoln City predijeron con tanta alegría desde las gradas de Cardiff.