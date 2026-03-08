Getty Images
KSI se sienta y celebra con Andy Carroll durante su primer partido como copropietario del Dagenham & Redbridge
Conociendo a un ícono de la Premier League
Fue una presentación muy apropiada para el magnate de las redes sociales, que recientemente cerró un acuerdo para convertirse en accionista mayoritario y socio estratégico tras meses de negociaciones secretas. Al influencer se le unió el exdelantero del Liverpool y del Newcastle United Andy Carroll, que fichó por el Daggers el año pasado. El veterano delantero, actualmente fuera de juego tras una operación, se sentó con su familia y KSI para ver cómo el gol de Aradmide Oteh en la segunda parte aseguraba los tres puntos. Según se informa, los hijos de Carroll estaban ansiosos por hacerse fotos con el nuevo copropietario, mientras que los responsables del club incluso cambiaron la distribución de los asientos para que las estrellas pudieran sentarse juntas.
Un sueño hecho realidad para la estrella de Sidemen
Para KSI, cuyo nombre real es Olajide Olatunji, el paso a la sala de juntas es la culminación de la ambición de toda una vida: ser propietario de un equipo. Tras meses de negociaciones secretas, se ha unido oficialmente al club de sexta división como copropietario y socio estratégico. A su llegada al estadio, fue aclamado por los aficionados y dio una vuelta al campo mientras firmaba autógrafos a una multitud que casi había duplicado su tamaño en comparación con el partido en casa de la semana anterior.
«Llevo meses viendo al Dagenham en mi retransmisión en directo de YouTube. Ha habido muchos altibajos y muchos momentos frustrantes», reveló KSI durante su primer partido en calidad oficial. «Pero estar aquí, oler el césped, ver a los aficionados, ver la emoción y sentir el bullicio en el aire... Es fantástico. Siempre he querido tener un club de fútbol, desde que era joven y jugaba al FIFA y al Football Manager. Es una vocación para mí».
La exposición global y el modelo Wrexham
La llegada de una personalidad tan importante en las redes sociales ya ha tenido un impacto tangible en el perfil de los Daggers. Con un alcance global que abarca varios continentes, el nuevo socio confía en que su presencia transformará la posición comercial del club. El aumento de la asistencia a 2281 espectadores para el partido contra el Dorking se considera solo el comienzo de una estrategia más amplia para dar a conocer al equipo del este de Londres.
«No sabía cómo iba a suceder, pero sabía que en algún momento lo haría. Miré varios clubes, pero algo en el Dagenham & Redbridge me llamó la atención», añadió KSI. «Voy a aportar exposición, exposición masiva. Tengo una audiencia mundial, desde Estados Unidos hasta Australia y Inglaterra. Tengo audiencia en todas partes. Gente de todas partes lo va a ver. Muchos ni siquiera sabían qué era el Dagenham & Redbridge antes del anuncio. Ahora está en el punto de mira. Está en el escenario mundial».
Aspiraciones para la Premier League
Haciendo comparaciones inevitables con el ascenso de Wrexham, respaldado por Hollywood, KSI no oculta sus grandes ambiciones para el futuro del club. A pesar de que los Daggers compiten actualmente en la sexta división de la pirámide inglesa tras su descenso la temporada pasada, el nuevo propietario cree que el techo del proyecto es la cima del fútbol profesional, siempre y cuando se mantenga la paciencia con el proceso.
«El Dagenham ha parecido un poco desorientado, no ha tenido un propietario que quiera y se preocupe tanto como yo», explicó KSI. «Para mí, con todo lo que me he esforzado, lo voy a conseguir. Sé que va a ser difícil. He dicho que quiero llevar al club a la Premier League y creo que podemos llevar al Dagenham & Redbridge a la Premier League. Pero hay que ir paso a paso».
