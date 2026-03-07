Getty
Traducido por
Edu, brutalmente DESPEDIDO por el Nottingham Forest como director deportivo, pone fin a su desafortunada etapa tras su salida del Arsenal
Un reinado desastroso en el City Ground
La llegada de Edu en julio de 2025 se consideró muy significativa tras su exitosa etapa en el norte de Londres, donde ayudó a reconstruir el Arsenal y convertirlo en un equipo aspirante al título. Sin embargo, la estancia del brasileño en East Midlands ha sido todo menos estable, marcada por una gran rotación del personal del primer equipo y una importante inversión que no ha dado resultados consistentes en el campo. Según se informa, las tensiones entre bastidores han culminado en una orden formal para que el ejecutivo semantenga alejado tanto del emblemático City Ground como de las instalaciones de entrenamiento del club. Esta medida sugiere una ruptura definitiva en la relación entre el exdirector de los Gunners y la jerarquía del Forest, incluido el volátil propietario Vangelis Marinakis. Según diversas informaciones, Edu ha sido relevado de sus funciones, lo que deja la puerta abierta a su regreso a su Brasil natal.
- Getty/GOAL
Una historia llena de éxitos en el juego
Aunque su etapa en East Midlands fue un fracaso, Edu sigue contando con un impresionante currículum que lo convierte en una opción atractiva para clubes de todo el mundo. Disfrutó de un gran éxito en el Corinthians, donde fue una figura clave durante su triunfo en la Copa Libertadores de 2012 y la conquista del título del Brasileirao en 2015, antes de pasar a desempeñar el cargo de coordinador técnico en la federación brasileña.
Durante su etapa con la selección nacional, contribuyó a la victoria de la Selecao en la Copa América de 2019. Este éxito allanó el camino para su fichaje por su antiguo club, el Arsenal, donde pasó cinco años como director técnico, supervisando una transformación total de la plantilla junto a Mikel Arteta antes de su desafortunada decisión de unirse al proyecto multiclub del Forest.
El Flamengo se fija en Edu con una ambiciosa oferta
Según se informa, el Flamengo está siguiendo de cerca la situación de Edu, ya que lo consideran un candidato ideal para sustituir a José Boto. El futuro de Boto en el club de Río de Janeiro está envuelto en incertidumbre, y se cree que la directiva está encantada con la amplia experiencia de Edu en el fútbol europeo y su anterior trabajo con la selección brasileña.
Cuando se le preguntó sobre los crecientes rumores sobre su futuro y su vinculación con el Rubro-Negro, Edu se mantuvo hermético sobre cualquier posible negociación. En declaraciones a Lance!, antes de su salida, dijo: «Sigo trabajando en el grupo y no puedo comprometerme con ningún movimiento por el momento».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Nottingham Forest?
Para el Forest, la marcha de Edu supone otro cambio de rumbo para un club que ha tenido problemas para mantener la continuidad. Ahora, la directiva tendrá que encontrar la manera de mantener la concentración del equipo en la permanencia en la Premier League sin su director de operaciones futbolísticas. Con el Garibaldi peligrosamente cerca de la zona de descenso, toda la atención se ha desplazado al terreno de juego.
Anuncios