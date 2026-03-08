Mientras el club se prepara para mudarse a su nuevo estadio, el Nu Stadium, Mas ha destacado que unos costes tan astronómicos requieren acuerdos de patrocinio «de talla mundial» para equilibrar las cuentas. «La razón por la que necesito patrocinadores y que estos sean de talla mundial es porque los jugadores son caros», declaró Mas aBloomberg en una entrevista reciente. «Pago a Messi, que vale cada céntimo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año. En total».

Esta cifra supera con creces los 20 446 667 dólares de remuneración garantizada que figuran oficialmente en la lista de la MLSPA, que incluye un salario base de 12 millones de dólares. La discrepancia se explica por la participación única de Messi en el club y los lucrativos acuerdos paralelos que se han convertido en el modelo a seguir para las futuras llegadas de superestrellas a Estados Unidos. Más allá de los pagos directos del club, el imperio financiero de Messi en Miami se ve reforzado por las asociaciones con toda la liga. El argentino se beneficia de un importante contrato de patrocinio con adidas y de un innovador acuerdo de reparto de ingresos con Apple, el principal socio de retransmisión de la liga. Este enfoque multifacético garantiza que, aunque Miami asume una parte significativa de la carga, todo el ecosistema del fútbol estadounidense contribuye al mantenimiento de su mayor activo comercial y deportivo de la historia.