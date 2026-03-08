Getty Images Sport
Eddie Howe revela que su elección entre el Arsenal y el Manchester City es el «mejor equipo» contra el que ha jugado el Newcastle esta temporada
La observación de Howe sobre el Manchester City
Los hombres de Pep Guardiola han establecido una ventaja psicológica sobre el club de Tyneside, al haberles derrotado una vez en la Premier League y dos veces en las semifinales de la Carabao Cup. A pesar de que los Gunners han liderado la tabla de la Premier League durante gran parte de la temporada, Howe no tenía ninguna duda sobre quién ostenta actualmente el título de mejor equipo del país. Para él, la implacable naturaleza de los campeones del mundo los convierte en un reto único que incluso el Arsenal de Mikel Arteta, en plena forma, tiene dificultades para igualar en términos de puro agotamiento técnico.
El Manchester City demuestra su superioridad
Reflexionando sobre la diferencia de clase durante su última eliminación de la copa, Howe no tardó en reconocer la gran calidad de los visitantes. El entrenador del Newcastle señaló que, incluso cuando Guardiola rota su plantilla, el nivel técnico sigue siendo prácticamente inalcanzable para la mayoría de los equipos de la división, incluido el Newcastle, que se ha medido a los mejores de Europa y de su país esta temporada.
Howe dijo: «Creo que [el City] hizo cambios en su equipo, pero creo que se ve la profundidad y la fuerza que tienen y que poseen. Creo que hoy probablemente fue un paso demasiado grande para nosotros contra ellos cuando están en ese estado de ánimo, pensé que fueron excelentes y nosotros nos vinimos abajo en el partido. Parecía que habíamos perdido nuestra energía, pero ellos te hacen eso porque mantienen muy bien el balón, te hacen correr, te hacen perseguir, entonces te cansas y cometes otro error técnico y vuelves a perseguir. Lo han hecho durante años. Por eso, para mí, han sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado continuamente y hoy creo que estaban en un muy buen momento y nosotros simplemente nos quedamos sin energía».
La posesión como arma defensiva
La magistral clase táctica que dio el City dejó al Newcastle persiguiendo sombras durante gran parte de la segunda mitad. Howe señaló que la capacidad del City para retener el balón tiene un doble propósito: crear ocasiones y, al mismo tiempo, agotar las reservas físicas y mentales del rival. Es esta característica específica la que, según Howe, les diferencia de otros equipos de élite como el Arsenal, contra el que el Newcastle también ha tenido dificultades durante esta competitiva campaña.
«En cuanto cometes un error técnico contra ellos, no vuelves a ver el balón durante largos periodos y entonces tu energía se agota», añadió Howe. «Por eso han sido el mejor equipo durante tanto tiempo y creo que están volviendo a recuperar el estado de forma que los convierte en ese equipo. Están evolucionando hacia una versión diferente de lo que han sido antes, pero muy, muy eficaz».
La lucha por el título alcanza su punto álgido
El Arsenal aventaja actualmente en siete puntos al City en lo más alto de la tabla de la Premier League, aunque el equipo de Guardiola tiene un partido menos. Ambos equipos se enfrentarán en la final de la Carabao Cup en Wembley el 22 de marzo.
