VÍDEO: ¡Al estilo Cristiano Ronaldo! La joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, marca un gol individual INCREÍBLE en un partido sub-18

Los Red Devils estuvieron muy motivados durante todo el partido, asegurando una ventaja dominante de 5-1 con Gabriel como protagonista. Su primer gol de la tarde fue una muestra de pura audacia técnica, ya que disparó desde 25 metros con un tiro desviado. El balón descendió de forma espectacular en el aire, rozó la parte inferior del travesaño y se coló en el fondo de la red, lo que supuso el inicio de una actuación individual especial. Si su primer gol fue una muestra de técnica inteligente, el segundo fue una obra maestra de habilidad individual y potencia bruta. El joven superó a dos defensas con una jugada habilidosa antes de disparar al ángulo superior desde unos 25 metros. Fue una secuencia que parecía sacada directamente de los mejores momentos de Ronaldo, combinando un ágil juego de pies para evadir a los marcadores con un remate devastador que se coló por la escuadra. La pura audacia de lanzar desde tanta distancia, tras un regate exitoso, decía mucho de su altísima confianza.