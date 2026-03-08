En declaraciones al Daily Mail sobre el impacto de su antiguo compañero de equipo en el oeste de Londres, el delantero del Fulham Bobb elogió la forma en que Palmer ha aprovechado su oportunidad. «Ver lo que hizo la temporada pasada no me sorprendió realmente. En absoluto», afirmó Bobb. «Siempre ha sido así de bueno, y lo he visto cada día en los entrenamientos durante años. Cuando tienes tanta calidad y tienes la oportunidad de demostrarla cada semana, esto es lo que pasa. Todos en el City sabían de lo que era capaz Cole, así que verle hacerlo en el gran escenario del Chelsea es solo una prueba de su duro trabajo y su talento.

«Cole es uno de esos jugadores que juega igual tanto en un entrenamiento como en una final de copa. Esa fortaleza mental es una parte muy importante de por qué le está yendo tan bien ahora. Simplemente le encanta jugar al fútbol».