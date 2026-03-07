Getty/Tottenham Hotspur store
El Tottenham, destrozado por sus propios aficionados por vender una camiseta «Spursy» de 30 libras en la tienda oficial del club en plena lucha por evitar el descenso
La lucha por evitar el descenso se complica
El término «Spursy» ha sido utilizado durante mucho tiempo por los aficionados rivales para burlarse de la tendencia percibida del Tottenham a derrumbarse bajo presión o fracasar de forma espectacular. Históricamente, ha sido un arma utilizada para golpear al club tras decepciones de gran repercusión, como su derrota en la final de la Liga de Campeones. Aunque el club introdujo inicialmente la gama en un intento de recuperar la narrativa tras su triunfo en la Liga Europa, su venta continuada ha sido criticada por su falta de sensibilidad, dada la difícil situación actual del club en la tabla de la Premier League, a solo un punto por encima de la zona de descenso.
Los aficionados descargan su furia contra la jerarquía.
Los aficionados no se han cortado a la hora de valorar esta estrategia de marketing, considerándola una señal del vacío de liderazgo en el estadio del Tottenham Hotspur. En declaraciones al Daily Mail, un frustrado aficionado llamado James no se anduvo con rodeos: «Parece que los propietarios y la jerarquía no respetan realmente al club. Imagínate al Arsenal haciendo una camiseta con la palabra "bottlers" (cobardes). El partido se ha acabado».
Otro aficionado se hizo eco de este sentimiento en declaraciones al diario The Sun, en las que calificó la decisión de «autosabotaje». El aficionado añadió: «Estoy furioso. Es el tipo de cosa que se vería en la tienda del Arsenal». Otro seguidor descontento señaló el daño que esto supone para la imagen del club, afirmando: «Se burla de los aficionados, del club y del equipo, y eso no está bien».
Desde entonces, el artículo ha sido retirado de la página web del club.
Burlas internacionales dirigidas al club
No es la primera vez que la reputación del club se utiliza como referencia para medir el fracaso a gran escala. En febrero, el diputado sueco Mikael Damberg utilizó el término en un discurso parlamentario para criticar la gestión económica de su Gobierno. «Naturalmente, pienso en el Tottenham Hotspur, también conocido como Spurs, uno de los clubes más distinguidos y ricos de Inglaterra, con un estadio enorme y una base de seguidores numerosa y dedicada: todo lo que se puede considerar un equipo de primera», declaró ante la cámara sueca. «A pesar de ello, el Tottenham se encuentra en crisis. Lucha en la parte baja de la tabla, solo unos pocos puntos por encima de la zona de descenso. No porque le falten recursos o beneficios, sino porque ha desperdiciado oportunidades.
Al club se le ha dado el nombre de «Spursy», [que es] cuando tienes oportunidades pero no obtienes resultados. Señora presidenta, así es precisamente como el ministro de Finanzas está gestionando la economía sueca. Suecia tiene el poder, la capacidad y los recursos. Tenemos las empresas, la mano de obra y la capacidad de innovación. Existen las condiciones para que la economía sueca prospere», declaró Damberg ante la cámara.
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El Tottenham tiene nueve partidos para salvar la temporada, el próximo será en Anfield contra el Liverpool en la liga, antes del crucial enfrentamiento contra el Nottingham Forest el 22 de marzo. Pero antes de esos dos partidos, el equipo de Igor Tudor se enfrentará al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el martes.
