El Tottenham, destrozado por sus propios aficionados por vender una camiseta «Spursy» de 30 libras en la tienda oficial del club en plena lucha por evitar el descenso

Los aficionados no se han cortado a la hora de valorar esta estrategia de marketing, considerándola una señal del vacío de liderazgo en el estadio del Tottenham Hotspur. En declaraciones al Daily Mail, un frustrado aficionado llamado James no se anduvo con rodeos: «Parece que los propietarios y la jerarquía no respetan realmente al club. Imagínate al Arsenal haciendo una camiseta con la palabra "bottlers" (cobardes). El partido se ha acabado».

Otro aficionado se hizo eco de este sentimiento en declaraciones al diario The Sun, en las que calificó la decisión de «autosabotaje». El aficionado añadió: «Estoy furioso. Es el tipo de cosa que se vería en la tienda del Arsenal». Otro seguidor descontento señaló el daño que esto supone para la imagen del club, afirmando: «Se burla de los aficionados, del club y del equipo, y eso no está bien».

Desde entonces, el artículo ha sido retirado de la página web del club.