Claudio D'Amato

Corresponsal de fútbol brasileño y americano

📝 Bio: Nacido en 1986, cautivado por el dios balón desde los seis años. Veranos tras la escuela pasados entre mañanas en quioscos y hojas de periódico por hojear me dieron la certeza de lo que quería hacer de grande: escribir sobre fútbol, explicar lo que ocurre en ese césped verde lleno de emociones y que aún hoy me hace sentir estimulado y feliz al subir los escalones de la tribuna de prensa, recorridos para seguir al Napoli como corresponsal.

Partidos en televisión, una segunda vida en el estadio, pensamientos traducidos en palabras persiguiendo un sueño que se hizo realidad. Contar Scudettos me confirmó cuánto me siento privilegiado por haber elegido este camino: escribir artículos te libera y apasiona, las experiencias en el campo regalan magia.

Periodista freelance desde 2009, en la familia de GOAL desde 2011: amo la táctica, me fascina lo que pertenece al pueblo, me vuelve loco lo inesperado y quienes comienzan desde abajo. Humildad y sencillez, pero siempre creyendo.

🧠 Áreas de especialización:

Napoli

Fútbol italiano

Táctica

Storytelling

