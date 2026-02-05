Goal.com
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoManchester City
Claudio D'Amato

Liverpool vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Liverpool y Manchester City, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Superduelo en la Premier League, donde la vigésimo quinta jornada ofrece el cruce entre Liverpool y Manchester City.

Si el equipo de Pep Guardiola sigue a la caza del Arsenal líder, el camino ofrecido hasta ahora en liga por el de Slot obliga a los Reds a tener que luchar para ganarse un puesto en la próxima Champions League.

A continuación, toda la información sobre Liverpool-City, incluidas alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Liverpool vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y Fubo Sports.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Manchester City

crest
Premier League - Premier League
Anfield

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

  • México: 10:30 horas
  • Argentina: 13:30 horas
  • Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Liverpool contra Manchester City alineaciones probables

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
7
F. Wirtz
11
M. Salah
22
H. Ekitike
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
45
A. Khusanov
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
16
Rodri
42
A. Semenyo
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitiké, Gakpo. Entr. Slot.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. Entr. Guardiola.

Forma

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre ambos equipos

LIV

Últimos partidos

MCI

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

