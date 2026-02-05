Liverpool vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Superduelo en la Premier League, donde la vigésimo quinta jornada ofrece el cruce entre Liverpool y Manchester City.

Si el equipo de Pep Guardiola sigue a la caza del Arsenal líder, el camino ofrecido hasta ahora en liga por el de Slot obliga a los Reds a tener que luchar para ganarse un puesto en la próxima Champions League.

A continuación, toda la información sobre Liverpool-City, incluidas alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Liverpool vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Manchester City

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitiké, Gakpo. Entr. Slot.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. Entr. Guardiola.

