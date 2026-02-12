Goal.com
Manchester City vs. Salford, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la FA Cup entre Manchester City y Salford, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Cruces que solo la FA Cup sabe regalar.

Uno de estos es Manchester City-Salford, con el abismal desfase existente entre los dos clubes anulado por los dieciseisavos de final del fascinante torneo inglés, desde siempre capaz de hacer que los aficionados se froten los ojos con cruces entre David y Goliat.

El equipo de Pep Guardiola se juega la clasificación a octavos contra un conjunto de League Two, es decir, la cuarta división nacional: en caso de empate a los 90' ya no habrá replay, sino prórroga y, eventualmente, penaltis.

A continuación, toda la información sobre City-Salford de la FA Cup, incluidas las relativas al canal de TV, las alineaciones y la cobertura en streaming del partido. 

Cómo ver Manchester City vs Salford, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select, y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Salford

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México: 09:00 horas
  • Argentina: 12:00 horas
  • Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Manchester City contra Salford City alineaciones probables

Posibles alineaciones Manchester City-Salford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. Entr. Guardiola.

SALFORD (3-5-2): Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Longelo, Woodburn, Butcher, Grant, N'Mai; Graydon, Udoh. Entr. Robinson.

Partidos entre ambos equipos

