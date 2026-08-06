+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Copa
Copa Resumen
Copa, partidos y resultados
Más
viernes, 3 de abril
sábado, 4 de abril
viernes, 24 de abril
sábado, 25 de abril
viernes, 15 de mayo
Posiciones
Grupo A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|River Plate
|14
|7
|6
|1
|26
|10
|16
|27
|2
|Argentinos Juniors
|14
|7
|5
|2
|25
|14
|11
|26
|3
|Barracas Central
|14
|7
|5
|2
|20
|15
|5
|26
|4
|Vélez Sarsfield
|14
|7
|4
|3
|14
|13
|1
|25
|5
|Talleres
|14
|6
|6
|2
|24
|16
|8
|24
Más
Grupo B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Godoy Cruz
|14
|9
|2
|3
|16
|6
|10
|29
|2
|Estudiantes
|14
|8
|3
|3
|19
|9
|10
|27
|3
|Defensa y Justicia
|14
|7
|5
|2
|17
|13
|4
|26
|4
|Boca Juniors
|14
|7
|4
|3
|20
|12
|8
|25
|5
|Racing Club
|14
|7
|3
|4
|24
|11
|13
|24