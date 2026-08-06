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viernes, 3 de abril
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sábado, 4 de abril
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pen 2 - 4
viernes, 24 de abril
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sábado, 25 de abril
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viernes, 15 de mayo
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Posiciones

Grupo A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1River Plate crestRiver Plate1476126101627
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2Argentinos Juniors crestArgentinos Juniors1475225141126
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3Barracas Central crestBarracas Central147522015526
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4Vélez Sarsfield crestVélez Sarsfield147431413125
W
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5Talleres crestTalleres146622416824
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Grupo B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Godoy Cruz crestGodoy Cruz149231661029
L
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2Estudiantes crestEstudiantes148331991027
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3Defensa y Justicia crestDefensa y Justicia147521713426
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4Boca Juniors crestBoca Juniors147432012825
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5Racing Club crestRacing Club1473424111324
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