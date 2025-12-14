Roma vs Como, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando suscribes una suscripción a través de estos enlaces, nosotros recibiremos una comisión.

Noche de lunes intrigante, la ofrecida por la decimoquinta jornada de la Serie A.

La Roma de Gian Piero Gasperini recibe al Como de Cesc Fabregas, sorpresa absoluta de este campeonato y llamado a medirse con otro examen 'masterclass' después de aquel -fallido- en San Siro contra el Inter.

La Lupa está galvanizada en cambio por el trío en la Europa League logrado en el feudo del Celtic, que ha dejado de lado los 2 derrotas consecutivas sufridas a manos de Napoli y Cagliari.

A continuación, toda la información sobre Roma-Como, incluidas las referentes a canal de tv y cobertura en streaming.

¿Cómo ver Roma vs Como en directo? Canal de TV y transmisión en streaming

El partido se transmitirá DAZN, Orange Futbol, M+ Vamos 3 y LaLiga TV3, mientras que en México se podrá ver en Disney+ Premium. En Sudamérica se verá por ESPN 2 y Disney+ Premium y en Estados Unidos a través de DAZN y Paramount+.

Roma vs Como: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

El partido Roma vs Como se juega el lunes 15 de diciembre de 2025 a las 20:45, tiempo de España, en el estadio Olímpico de Roma.

México : 13:45 horas

: 13:45 horas Argentina : 16:45 horas

: 16:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Roma

Un turno de suspensión para Celik, todavía en recuperación Dovbyk: estas son las bajas con las que debe lidiar Gasperini.

Noticias sobre el Como

Dossena, Goldaniga y Morata seguros ausentes en el Como, mientras que está por evaluarse la posible recuperación de Sergi Roberto. Fuera, por sanción, Perrone.

Forma

El golpe realizado en Escocia en la guarida del Celtic rompió la racha negativa de la Roma, caracterizada por las derrotas en A contra el Napoli y el Cagliari, mientras que el Como, con la pesada derrota en el Meazza en el campo del Inter, vio interrumpida una racha de imbatibilidad que duraba desde el 30 de agosto (6 victorias y 6 empates).

Partidos entre los dos equipos

Los 29 enfrentamientos previos entre Roma y Como favorecen a los giallorossi: 15 victorias contra las 6 de los larianos, con 8 empates.

Clasificación

En vísperas de la decimoquinta jornada de la Serie A, Roma cuarta en la clasificación con 27 puntos y Como sexto con 24 puntos.