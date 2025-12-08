+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoSSC Nápoles
Mira el partido (Sudamérica y Centroamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Benfica vs. Napoli, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Benfica y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La sexta jornada de la fase de campeonato de la nueva Champions League enfrenta al Benfica y al Nápoles. Los azzurri han llegado a un punto crucial en cuanto a sus ambiciones de llegar a octavos, hecho realista gracias a la victoria obtenida sobre el Qarabag, que ha reavivado las posibilidades de clasificación sin tener que pasar necesariamente por los Playoffs. Situación decididamente más complicada para las Águilas, que están atrás en la clasificación y que en la última ronda finalmente rompieron el hielo venciendo al Ajax. Todo sobre Benfica-Nápoles, incluidas las informaciones relativas al canal de TV del partido y cómo verlo en directo por streaming.

Cómo ver Benfica vs Napoli, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7. (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Mira en streaming en NordVPNMira aquí

El partido, en streaming, también estará disponible en NordVPN.

Benfica-Napoli: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Champions League
Estadio da Luz

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

Liga de Campeones
Benfica crest
Benfica
BEN
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Benfica contra SSC Nápoles alineaciones probables

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
A. Trubin
26
S. Dahl
4
A. Silva
30
Nicolás Otamendi
17
A. Dedic
10
G. Sudakov
5
E. Barrenechea
18
L. Barreiro
8
F. Aursnes
20
R. Rios
14
V. Pavlidis
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
7
David Neres
20
E. Elmas
8
S. McTominay
70
N. Lang
17
M. Olivera
22
G. Di Lorenzo
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Mourinho

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre el Benfica

Benfica sin Lukebakio, víctima de una fractura en el tobillo que lo hará indisponible para el encuentro europeo contra el Nápoles.

Noticias sobre el Nápoles

Lista de lesionados inmutable en cuanto a los azzurri, sin Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku y Meret. Conte no contará aún con Gutierrez, detenido por un esguince de tobillo sufrido antes de Nápoles-Qarabag.

Forma

BEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Tras 3 victorias consecutivas entre el campeonato portugués y la Champions, el Benfica cosechó un empate en el muy esperado derbi de Lisboa contra el Sporting.

El Nápoles, por su parte, viene de cuatro triunfos seguidos (contra Atalanta, Qarabag, Roma y Juventus) y de alcanzar los cuartos de final de la Copa Italia en penales contra el Cagliari.

Partidos entre los dos equipos

BEN

Últimos partidos

NAP

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

8

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Son 4 los precedentes entre Benfica y Nápoles, jugados entre la Champions y la Europa League: 3 victorias azzurri, una de los lusitanos y ningún empate.

Clasificación

El Benfica, antes de la sexta jornada de la fase de grupo de la Champions League, está en el trigésimo lugar con 3 puntos, mientras que el Nápoles se encuentra vigésimo con 7 puntos.

