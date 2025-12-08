Benfica vs. Napoli, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver Benfica vs Napoli, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Disney+
|Ver aquí
|Movistar+
|Ver aquí
|MAX
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.
En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7. (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.
El partido, en streaming, también estará disponible en NordVPN.
Cómo ver en cualquier lugar con una VPNSi te encuentras en el extranjero, podrías necesitar usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.
Benfica-Napoli: hora de inicio
El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias sobre los equipos y alineaciones
Noticias sobre el Benfica
Benfica sin Lukebakio, víctima de una fractura en el tobillo que lo hará indisponible para el encuentro europeo contra el Nápoles.
Noticias sobre el Nápoles
Lista de lesionados inmutable en cuanto a los azzurri, sin Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku y Meret. Conte no contará aún con Gutierrez, detenido por un esguince de tobillo sufrido antes de Nápoles-Qarabag.
Forma
Tras 3 victorias consecutivas entre el campeonato portugués y la Champions, el Benfica cosechó un empate en el muy esperado derbi de Lisboa contra el Sporting.
El Nápoles, por su parte, viene de cuatro triunfos seguidos (contra Atalanta, Qarabag, Roma y Juventus) y de alcanzar los cuartos de final de la Copa Italia en penales contra el Cagliari.
Partidos entre los dos equipos
Son 4 los precedentes entre Benfica y Nápoles, jugados entre la Champions y la Europa League: 3 victorias azzurri, una de los lusitanos y ningún empate.
Clasificación
El Benfica, antes de la sexta jornada de la fase de grupo de la Champions League, está en el trigésimo lugar con 3 puntos, mientras que el Nápoles se encuentra vigésimo con 7 puntos.