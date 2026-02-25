Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoVerona
Stadio M. A. Bentegodi
team-logoSSC Nápoles
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Hellas Verona vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Hellas Verona y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Derrota contra el Sassuolo, derrota contra el Atalanta.

Verona y Nápoles llegan al cruce de la vigesimoséptima jornada tras dos resultados negativos, que han complicado sus respectivos caminos de la temporada.

Sobre todo el del Hellas, último junto con el Pisa y muy alejado de la zona de salvación: a los vénetos, hasta ahora, el cambio en el banquillo con Sammarco sustituyendo a Zanetti no les está proporcionando el impulso necesario.

En casa azzurra, en cambio, las polémicas con el correspondiente tropiezo madurado en Bérgamo deben servir de gasolina para desencadenar una reacción Champions a la altura: los campeones de Italia siguen siendo terceros, pero han sido alcanzados por la Roma y ven cómo la Dea y el Como se acercan peligrosamente.

A continuación, toda la información sobre Verona-Nápoles, incluida la relativa a alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming.

Serie A
Verona crest
Verona
VER
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP

Cómo ver Hellas Verona vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hellas Verona-Napoli: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio M. A. Bentegodi

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Marcantonio Bentegodi.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Verona contra SSC Nápoles alineaciones probables

VeronaHome team crest

3-5-2

Formación

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
L. Montipo
37
A. Bella-Kotchap
15
V. Nelsson
5
A. Edmundsson
21
A. Harroui
12
D. Bradaric
19
T. Slotsager
3
M. Frese
36
C. Niasse
18
K. Bowie
9
A. Sarr
32
V. Milinkovic-Savic
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
5
J. Jesus
26
A. Vergara
3
M. Gutierrez
68
S. Lobotka
20
E. Elmas
30
P. Mazzocchi
27
A. Santos
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Sammarco

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. Entr. Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Entr. Conte.

Forma

VER
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Partidos entre los dos equipos

VER

Últimos partidos

NAP

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

7

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Anuncios
0