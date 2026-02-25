Hellas Verona vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Derrota contra el Sassuolo, derrota contra el Atalanta.

Verona y Nápoles llegan al cruce de la vigesimoséptima jornada tras dos resultados negativos, que han complicado sus respectivos caminos de la temporada.

Sobre todo el del Hellas, último junto con el Pisa y muy alejado de la zona de salvación: a los vénetos, hasta ahora, el cambio en el banquillo con Sammarco sustituyendo a Zanetti no les está proporcionando el impulso necesario.

En casa azzurra, en cambio, las polémicas con el correspondiente tropiezo madurado en Bérgamo deben servir de gasolina para desencadenar una reacción Champions a la altura: los campeones de Italia siguen siendo terceros, pero han sido alcanzados por la Roma y ven cómo la Dea y el Como se acercan peligrosamente.

A continuación, toda la información sobre Verona-Nápoles, incluida la relativa a alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming.

Cómo ver Hellas Verona vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hellas Verona-Napoli: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Marcantonio Bentegodi.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. Entr. Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Entr. Conte.

