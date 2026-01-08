Inter de Milán vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los reflectores de la vigésima jornada de la Serie A se encienden principalmente sobre Inter-Napoli, superdesafío del domingo que puede valer una gran porción de Scudetto.

Sí, porque el tropiezo de los azzurri con el Verona y el simultáneo éxito de los nerazzurri en Parma ha alargado las distancias en la clasificación y permite al equipo de Chivu - en caso de victoria - llevarse a siete puntos de ventaja sobre los actuales campeones del calcio.

A continuación, toda la información sobre Inter-Napoli, incluidas las relacionadas con formaciones, canal de TV del partido y dónde ver el encuentro en directo por streaming.

Cómo ver Inter de Milán vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Inter de Milán-Napoli: hora de inicio

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Inter

En el caso del Inter, seguro ausente Dumfries, también fuera Di Gennaro y Palacios, por evaluar las condiciones y posibles retornos de Darmian, Diouf y Frattesi (este último envuelto en rumores de mercado relacionados con su cesión).

Noticias sobre el Napoli

Conte espera recuperar a Beukema y Neres, mientras tendrá que seguir sin los lesionados Anguissa, De Bruyne y Gilmour, así como de un Lukaku cuyo regreso al campo ha sido pospuesto.

Forma

El Inter en A ha agarrado la sexta: 6 victorias consecutivas de Lautaro y compañía, intercaladas por las derrotas contra Liverpool y Bolonia en Champions y Supercopa, pero también por el paso a los cuartos de la Coppa Italia (eliminado el Venezia).

Para el Napoli, sin embargo, una super racha de 4 victorias consecutivas entre Riad y liga interrumpida por el empate remontado con el Verona.

Partidos entre los dos equipos

Los anteriores entre Inter y Napoli son 179, con el siguiente balance: 81 victorias nerazzurre, 45 empates y 53 éxitos de los partenopei.

Clasificación

La clasificación de la Serie A, en la víspera de la vigésima jornada, dice Inter primero con 42 puntos y Napoli tercero con 38.